Кроме «возрастных» выплат при достижении 70, 75 и 80 годов, часть украинцев имеет право на компенсацию от государства в связи с потерей трудоспособности.

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Речь идет о людях, ставших инвалидами в результате военных действий (как военнослужащих, так и гражданских), рассказал УНИАН независимый консультант по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин.



По его словам, размер пенсии по инвалидности в Украине зависит от многих факторов, но главные — это состояние здоровья, подтвержденное справкой МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии), и наличие или отсутствие стажа у человека.

«Виды пенсии регулирует закон „Об общеобязательном пенсионном страховании“. Она назначается, если есть инвалидность — например, от общего заболевания, а зависит от возраста, когда она наступила, и от наличия определенного стажа», — пояснил эксперт. — Сначала рассчитывается обычная пенсия, которая была бы у человека такого возраста, а затем от нее отчисляют процент. Если это 1 группа инвалидности, то выплачивают 100% от пенсии по возрасту, если 2 группа — это уже 90%, а размер пенсии по инвалидности 3 группы составляет всего 50% возрастной".

По словам специалиста, сумма не может быть меньше 2361 грн, потому что это минимальный установленный законом размер.

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В общем, пенсия по инвалидности делится на три вида, согласно группе, и зависит от причин получения этого статуса, что может влиять на размер выплат:

- инвалидность с детства;

- общее заболевание;

- несчастный случай на производстве (трудовое увечье или другое повреждение здоровья);

- профессиональная болезнь, связанная с трудовой деятельностью;

- ранения, контузии, увечья.

Пенсии для получивших инвалидность военнослужащих регулируются отдельным законом и имеют другие расчеты.

У военнослужащих сумма выплат зависит от денежного довольствия. Эксперт акцентирует, что для военных минимальные размеры другие — 9478 грн — для 3 группы, 13829 грн — для 2 группы и 16847 грн — для 1 группы инвалидности по состоянию на май-июнь 2025 года. Ниже этих уровней выплаты не могут быть.

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По словам специалиста, государственная и социальная пенсия по инвалидности могут начисляться одновременно, но только в редких случаях.

«По закону, человек может получать только одну пенсию — либо по возрасту, либо по инвалидности, либо по потере кормильца. Исключение есть для лиц с инвалидностью с детства. Им могут начислить и государственную социальную помощь из-за состояния здоровья в органах соцзащиты, и пенсию по потере кормильца в Пенсионном фонде. Это возможно. умирает кто-то из родителей или супруг, которые отвечали за уход» , — разъяснил эксперт.



Напомним, в Украине выросла средняя зарплата, что должно в дальнейшем привести к росту пенсий.

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