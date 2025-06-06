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Некоторые украинцы могут получать одновременно две пенсии — государственную и социальную: кто имеет право
Кроме «возрастных» выплат при достижении 70, 75 и 80 годов, часть украинцев имеет право на компенсацию от государства в связи с потерей трудоспособности.
Речь идет о людях, ставших инвалидами в результате военных действий (как военнослужащих, так и гражданских), рассказал УНИАН независимый консультант по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин.
По его словам, размер пенсии по инвалидности в Украине зависит от многих факторов, но главные — это состояние здоровья, подтвержденное справкой МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии), и наличие или отсутствие стажа у человека.
«Виды пенсии регулирует закон „Об общеобязательном пенсионном страховании“. Она назначается, если есть инвалидность — например, от общего заболевания, а зависит от возраста, когда она наступила, и от наличия определенного стажа», — пояснил эксперт. — Сначала рассчитывается обычная пенсия, которая была бы у человека такого возраста, а затем от нее отчисляют процент. Если это 1 группа инвалидности, то выплачивают 100% от пенсии по возрасту, если 2 группа — это уже 90%, а размер пенсии по инвалидности 3 группы составляет всего 50% возрастной".
По словам специалиста, сумма не может быть меньше 2361 грн, потому что это минимальный установленный законом размер.
В общем, пенсия по инвалидности делится на три вида, согласно группе, и зависит от причин получения этого статуса, что может влиять на размер выплат:
- инвалидность с детства;
- общее заболевание;
- несчастный случай на производстве (трудовое увечье или другое повреждение здоровья);
- профессиональная болезнь, связанная с трудовой деятельностью;
- ранения, контузии, увечья.
Пенсии для получивших инвалидность военнослужащих регулируются отдельным законом и имеют другие расчеты.
У военнослужащих сумма выплат зависит от денежного довольствия. Эксперт акцентирует, что для военных минимальные размеры другие — 9478 грн — для 3 группы, 13829 грн — для 2 группы и 16847 грн — для 1 группы инвалидности по состоянию на май-июнь 2025 года. Ниже этих уровней выплаты не могут быть.
По словам специалиста, государственная и социальная пенсия по инвалидности могут начисляться одновременно, но только в редких случаях.
«По закону, человек может получать только одну пенсию — либо по возрасту, либо по инвалидности, либо по потере кормильца. Исключение есть для лиц с инвалидностью с детства. Им могут начислить и государственную социальную помощь из-за состояния здоровья в органах соцзащиты, и пенсию по потере кормильца в Пенсионном фонде. Это возможно. умирает кто-то из родителей или супруг, которые отвечали за уход» , — разъяснил эксперт.
Напомним, в Украине выросла средняя зарплата, что должно в дальнейшем привести к росту пенсий.
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