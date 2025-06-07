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Происшествия

В Бельгии неизвестные жестоко расправились с семьей украинского военного

10:44 7 июня 2025
В Бельгии убили украианку и ее шестилетнюю дочь. Фото с сайта www.vrt.be

Недавно в Германии земельный суд Мангайма приговорил к пожизненному заключению 45-летнюю женщину и ее 43-летнего мужа за убийство в марте 2024 года украинки и ее матери, а также за похищение маленького ребенка, ради которого пара и пошла на преступление.

А сейчас в Бельгии суд Левена начал расследование убийства украинок. Как пишет vrt.be, накануне в населенном пункте Хаасроде горел дом. В нем обнаружили 46-летнюю женщину и 6-летнюю девочку. Они обе получили ножевые ранения. А дом, как утверждается, был подожжен.

Правоохранители выяснили, что к моменту прибытия экстренных служб женщина была уже мертвой. Ее дочь попытались реанимировать, но усилия медиков были напрасными — она тоже умерла. Так что Львенская государственная прокуратура расследует дело о двойном убийстве.

Семья — мать, дочь и 16-летний сын — жила в Бельгии уже три года, их отец воюет. Юноша на момент пожара был в школе.

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«Смерть маленького ребенка влияет на всю общину, и, конечно, тоже на школу. Я очень благодарен аварийно-спасательным службам, которые быстро прибыли на место происшествия, а также за усилия команды и всех наших сотрудников, принимавших участие в этих сложных обстоятельствах», — сказал исполняющий обязанности мэра Фрэнсис Ван Бисбрук.

Напомним, что ранее в Чехии убили украинца — бывший военный стал свидетелем конфликта молодой пары и решил вступиться за девушку. Началась перепалка, во время которой один из парней ветерана по голове тяжелым предметом.

Фото с сайта www.vrt.be

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