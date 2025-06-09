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Происшествия

Его голос знал весь мир: погиб выдающийся тенор, выполнявший волонтерскую миссию

11:32 9 июня 2025
Тенор Владислав Горай

На Сумщине трагически погиб Владислав Горай — солист Одесской национальной оперы, тенор мирового уровня и заслуженный артист Украины. Как сообщила Одесская национальная опера, трагедия произошла 8 июня во время выполнения Владиславом Гораем волонтерской миссии.

В Одесской национальной опере отметили, что голос Владислава Горая «знал весь мир, а его сердце принадлежало Украине».

«Владислав был не только талантом сцены — он был примером силы, достоинства и доброты в жизни. Даже в самые темные времена не оставался в стороне — помогал, волонтерил, поддерживал. Одесская национальная опера осиротела. Сцена, на которой он жил, будет звучать иначе без него», — написали коллеги Горая.

Коллектив театра выразил соболезнования семье, друзьям и всему творческому сообществу.

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Горай работал в театре с 1993 года, имел более двадцати оперных партий в своем репертуаре и был лауреатом престижных международных конкурсов. Его вклад в искусство и волонтерскую деятельность останется в памяти украинцев навсегда. Детали прощания с артистом будут сообщены позже.

Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели на войне известного украинского музыканта Андрея Чепиля.

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