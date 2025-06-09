Топ-теннисистка, отказавшаяся от паспорта россии, объявила о помолвке с вице-чемпионкой Олимпийских игр (фото)

Бывшая первая ракетка россии 28-летняя Дарья Касаткина (16-я в рейтинге WTA), принявшая пару месяцев гражданство Австралии, объявила о помолвке с… вице-чемпионкой Олимпийских игр по фигурному катанию 30-летней Натальей Забияко.

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Уроженка Тольятти Касаткина опубликовала фотографию ослепительного бриллиантового кольца на пальце Забияко с подписью: «Вот так просто».

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Напомним, что Дарья Касаткина, заработавшая на кортах более 13 млн долларов, еще в 2022 году объявила, что она лесбиянка. Позже спортсменка осудила вторжение российских войск в Украину.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что самая звездная пара мирового женского футбола разводится после четырех лет брака.

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