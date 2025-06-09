Бывший руководитель управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ Артем Шило создал теневую бизнес-империю за границей во время войны, а сейчас пытается мобилизоваться, чтобы избежать судебного приговора. Об этом пишет бывший глава Луганской ОВА Георгий Тука в своем блоге на сайте Gordon.ua.

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Он напомнил, что дело против Шило НАБУ расследует более года. Следствие установило, что он является организатором преступной группы, которая действовала в «Укрзалізниці» в 2021—2023 годах и нанесла государству ущерб на более 210 млн грн.

Тука подчеркнул, что финансовые потоки от схем не оставались в Украине, а шли за границу.

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«Эти средства затем переводились в наличные через сети подставных компаний, переводились за границу и вкладывались в недвижимость и роскошь. По данным журналистских расследований Bihus.info, NGL. media и OCCRP, Артем Шило построил империю на доверенных лицах — жене Ирине, отце, водителе и кумовьях. На них были оформлены квартиры в элитных ЖК Киева, сеть салонов красоты, баров и кафе, а также автопарк из Mercedes и Toyota», — отмечает Тука.

Также, по словам бывшего главы Луганской ОГА, в распоряжении семьи был бар «365» в ТРЦ Smart Plaza, который, по словам расследователей, функционировал как удобная точка для легализации теневых потоков. Официально заведение принадлежало знакомым жены, но фактически контролировалось окружением Шило.

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«Упоминается и недвижимость в Одессе, где через связанных лиц Шило контролировал несколько коммерческих помещений в прибрежной зоне — часть из них была оперативно переоформлена на третьих лиц в тот самый период, когда спецслужбы начали процесс арестов», — напомнил Тука.

Как пишет Тука, после увольнения из СБУ Шило назначили офицером по особым поручениям, а впоследствии он начал работать в Офисе президента, где занимался инфраструктурой: «В этот же период, по данным СМИ, он начал тесное сотрудничество с заместителем главы ОП Олегом Татаровым».

Также Георгий Тука упомянул связь Шило с лицензированием скандального российского бренда 1xBet. Несмотря на войну, компания смогла зайти на рынок — именно Шило, по неофициальной информации, лично «курировал» ее легализацию, утверждает Тука. Его также неоднократно видели на встречах с игорной мафией и криминалитетом.

Бывший чиновник напомнил, что весной 2024 года Шило задержали, и вскоре он вышел под залог в 30 млн грн. Сейчас, по данным журналистов, он пытается мобилизоваться, чтобы получить юридическую защиту статусом военнослужащего и избежать приговора. По словам Туки, ему уже ищут «теплое место» в тылу.

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«История Артема Шило — это не просто дело о миллионах, украденных у государства. Это история о том, как офицер СБУ превратился в оператора транснациональных схем с российским следом, при этом оставаясь под прикрытием государства. Сегодня следствие завершено, доказательства собраны, а ключевые сообщники дали показания. И даже если теперь Шило не получит приговор, не окажется на скамье подсудимых и не понесет реального наказания — это станет окончательным подтверждением краха антикоррупционной реформы Украины», — резюмировал Георгий Тука.

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