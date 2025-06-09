- 14:00 Бывший СБУшник Шило выстроил транснациональный бизнес под прикрытием войны, — Тука
- 13:59 Роберт Левандовски отказался выступать сборную страны: Польша в шоке
- 13:31 Массовые протесты в Лос-Анджелесе: Трамп угрожает задействовать армию
- 13:11 Проблемный аккумулятор: о чем водители должны помнить в жару
- 12:45 Задержан корректировщик российских ударов по Киеву
- 12:20 Удар по учебному полигону в Полтаве: погибли опытный инструктор и курсант
- 12:08 Враг атаковал Запорожье КАБами: есть пострадавшие и разрушения
- 12:07 Клуб из родного города Зеленского сменил Вернидуба на бывшего главного тренера «Шахтера»
- 11:32 Его голос знал весь мир: погиб выдающийся тенор, выполнявший волонтерскую миссию
- 11:11 Новый антирекорд: в ночь на 9 июня Украину атаковали почти 500 дронов
- 10:46 Близнецы и Весы могут рассчитывать на бонус, а у Овнов и Стрельцов возможны неожиданные траты: финансовый гороскоп на неделю 9 — 15 июня
- 10:19 Топ-теннисистка, отказавшаяся от паспорта россии, объявила о помолвке с вице-чемпионкой Олимпийских игр
Бывший СБУшник Шило выстроил транснациональный бизнес под прикрытием войны, — Тука
Бывший руководитель управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ Артем Шило создал теневую бизнес-империю за границей во время войны, а сейчас пытается мобилизоваться, чтобы избежать судебного приговора. Об этом пишет бывший глава Луганской ОВА Георгий Тука в своем блоге на сайте Gordon.ua.
Он напомнил, что дело против Шило НАБУ расследует более года. Следствие установило, что он является организатором преступной группы, которая действовала в «Укрзалізниці» в 2021—2023 годах и нанесла государству ущерб на более 210 млн грн.
Тука подчеркнул, что финансовые потоки от схем не оставались в Украине, а шли за границу.
«Эти средства затем переводились в наличные через сети подставных компаний, переводились за границу и вкладывались в недвижимость и роскошь. По данным журналистских расследований Bihus.info, NGL. media и OCCRP, Артем Шило построил империю на доверенных лицах — жене Ирине, отце, водителе и кумовьях. На них были оформлены квартиры в элитных ЖК Киева, сеть салонов красоты, баров и кафе, а также автопарк из Mercedes и Toyota», — отмечает Тука.
Также, по словам бывшего главы Луганской ОГА, в распоряжении семьи был бар «365» в ТРЦ Smart Plaza, который, по словам расследователей, функционировал как удобная точка для легализации теневых потоков. Официально заведение принадлежало знакомым жены, но фактически контролировалось окружением Шило.
«Упоминается и недвижимость в Одессе, где через связанных лиц Шило контролировал несколько коммерческих помещений в прибрежной зоне — часть из них была оперативно переоформлена на третьих лиц в тот самый период, когда спецслужбы начали процесс арестов», — напомнил Тука.
Как пишет Тука, после увольнения из СБУ Шило назначили офицером по особым поручениям, а впоследствии он начал работать в Офисе президента, где занимался инфраструктурой: «В этот же период, по данным СМИ, он начал тесное сотрудничество с заместителем главы ОП Олегом Татаровым».
Также Георгий Тука упомянул связь Шило с лицензированием скандального российского бренда 1xBet. Несмотря на войну, компания смогла зайти на рынок — именно Шило, по неофициальной информации, лично «курировал» ее легализацию, утверждает Тука. Его также неоднократно видели на встречах с игорной мафией и криминалитетом.
Бывший чиновник напомнил, что весной 2024 года Шило задержали, и вскоре он вышел под залог в 30 млн грн. Сейчас, по данным журналистов, он пытается мобилизоваться, чтобы получить юридическую защиту статусом военнослужащего и избежать приговора. По словам Туки, ему уже ищут «теплое место» в тылу.
«История Артема Шило — это не просто дело о миллионах, украденных у государства. Это история о том, как офицер СБУ превратился в оператора транснациональных схем с российским следом, при этом оставаясь под прикрытием государства. Сегодня следствие завершено, доказательства собраны, а ключевые сообщники дали показания. И даже если теперь Шило не получит приговор, не окажется на скамье подсудимых и не понесет реального наказания — это станет окончательным подтверждением краха антикоррупционной реформы Украины», — резюмировал Георгий Тука.4
Читайте нас в Facebook
Июнь не прощает ошибок: как правильно подкормить томаты именно сейчас, чтобы выросли здоровые и ароматные плоды
Близнецы и Весы могут рассчитывать на бонус, а у Овнов и Стрельцов возможны неожиданные траты: финансовый гороскоп на неделю 9 — 15 июня