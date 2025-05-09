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Анатолий Лойф, Артем Шило, Сергей Олейник по прозвищу Умка: кого заметили на праздновании дня рождения партнера PariMatch

15:38 9 мая 2025
Скрин из расследования Украинской правды «Небукмекерская контора. История одного празднования»

На праздновании дня рождения партнера владельца компании PariMatch, на которую были наложены санкции, были замечены высокопоставленные правоохранители, бизнесмены и даже вор в законе. Об этом стало известно из расследования «Украинской правды» «Небукмекерская контора. История одного празднования».

В расследовании отмечается, что 1 марта в одном из столичных ресторанов праздновал свой день рождения Константин Коломиец, являющийся совладельцем клуба единоборств «Динамо». По информации УП, он также занимается предоставлением частной охраны, в частности занимается охраной владельца PariMatch Сергея Портнова.

Как рассказывает Михаил Ткач, на день рождения спортсмена посетили сразу три высокопоставленных чиновника СБУ — глава экономического управления СБУ Анатолий Лойф, его предшественник, а ныне подследственный НАБУ Артем Шило и генерал Илья Витюк — бывший глава департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины.

Как отмечается в расследовании УП, Анатолий Лойф оставил день рождения вместе с адвокатом Мельником, являющимся бизнес-партнером вора в законе Нарика (Александра Петровского).

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Среди гостей был также замечен Сергей Олейник, который также известен в статусе так называемого вора в законе по кличке Умка/Умка Днепровский.

Ранее СМИ сообщали, что Сергей Олейник по кличке Умка и уроженец Грузии Лаша Джачвлиани (Лаша Сван) после выхода из СИЗО не являлись на судебные заседания. Напомним, что Умка и Лаша Сван провели 13 месяцев в СИЗО Киева и Днепра по делу об организации/проведении преступных собраний (ч. 1 ст. 255−2 УК Украины).

Скрин из расследования «Украинской правды» «Небукмекерская контора. История одного празднования»

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