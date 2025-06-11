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«Не судите строго»: покинувшая «Дизель Шоу» Яна Глущенко дебютировала в качестве телеведущей
Популярная актриса, звезда «Дизель Шоу» Яна Глущенко, ранее сообщила, что завершает свою работу в юмористическом проекте, стала телеведущей. Об этом она сообщила в Instagram.
«„Утро в большом городе“ на ICTV2. Рада была стать частью этой команды! Это что-то новенькое для меня, но, скажу честно — это очень круто! Спасибо ребятам @german_greg_tv и @oleksandr.shvachka за теплый прием, поддержку и шутки в эфире — с вами было легко и весело. Друзья, кто видел эфир? Поделитесь своими впечатлениями — мне важно знать ваше мнение. Не судите строго! Это был мой первый опыт в таком формате, но я очень старалась», — написала Глущенко.
Поклонники активно комментируют пост артистки.
Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году Яна Глущенко попала в больницу. Она выложила в соцсети фотографию, на которой лежит под капельницей.
«4-й раз отек Квинке», — подписала фото Яна.
Оказалось, что актриса давно уже знает, что у нее вызывает сильную аллергию, но иногда пренебрегает правилами. Яна сама призналась в этом, пообещав, что больше никогда не будет есть креветок.845
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