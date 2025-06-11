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Гламурные селюки: популярные артисты удивили дуэтом
Популярные артисты Дмитрий Монатик (MONATIK) и Александра Зарицкая (KAZKA), которая удивила внешним видом, объединились ради новой совместной работы. Песня «Про тебе» и клип на нее, по мнению поклонников, может стать официальным хитом этого лета. Артисты впервые спели дуэтом, а композиция войдет в четвертый сольный альбом Монатика «Вічно танцююча людина».
«В этой композиции — магнетизм голосов, которые тонко переплетаются в исповеди о самом ценном: близости, памяти и тех мгновениях, что остаются с нами навсегда», — презентовали работу певцы.
Яркое танцевальное видео снималось на живописной локации под Киевом. Режиссером клипа стал Руслан Махов, который создавал клипы для Нади Дорофеевой и Роксоланы. Хореограф — Дмитрий Присташ. Поклонники артистов в сети отреагировали на новую работу, поблагодарив артистов за поддержку морального духа.
«Это официально песня моего лета 2025», — написали в комментариях.
«Какие гламурные селюки», — поделились впечатлением.
«Мне этим утром немного легче благодаря вам», — намекнули на постоянные обстрелы Украины со стороны россии.
«В стиле Дмитрия — очень танцевально, легко и одновременно глубоко!» — добавили в сообщениях.
«Спасибо за моральную разрядку», — поздравили с премьерой.
«Какой клип, с первых секунд у меня мурашки, так умеет только Дима, — поблагодарили за работу. — У этого клипа такой вайб лета, хочется видеть больше клипов именно в таких локациях, наши украинские пейзажи».
Напомним, в конце 2024 года Дмитрий Монатик стал многодетным отцом.710
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