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Не удалось попрощаться, тела нет: известная певица о личной потере
Популярная певица и волонтер Ирина Федишин, которая поразила сеть, призналась в самой большой потере за время полномасштабного вторжения. В боях под Соледаром погиб двоюродный брат певицы Роман, которому было всего 33 года. По словам Ирины, ей даже не удалось попрощаться с братом, потому что тела до сих пор нет.
«К сожалению, не удалось попрощаться, — рассказала Федишин в проекте „Моя история“ (Интер). — Тела нет. Он приезжал за несколько дней до гибели. Его отпустили на десять дней, и он даже успел побывать на моем концерте в Трускавце… Это самое горькое — терять родных. Это большие личные трагедии».
По словам певицы, война сделала ее закаленной.
«Не знаю, где включается эта кнопка — но она есть, — поделилась Ирина. — Ты вот так — щелк — и уже боец. Выходишь на сцену, собираешь себя в кулак и идешь. И работаешь… Во время войны я, наверное, даже больше волонтер. Но я понимаю: если не будет творчества — не будет и аудитории. Нужно держать связь со зрителем».
Известно, что за всю карьеру у артистки не было ни одной русскоязычной песни.
«У меня всегда была четкая позиция, — добавила Федишин. — Я хорошо учила историю Украины и знаю, что такое россия. Как она веками издевалась над украинцами. Для меня это всегда был враг. И петь русские песни — даже до полномасштабной войны — было неприемлемо».
Федишин поделилась, что главный секрет выдержки для нее это — хороший сон. Она не занимается спортом и не сидит на диетах.
«Ничего особенного, — призналась певица. — Я даже в Америке фастфуд ела! Живу, как все… Меня держит молитва. Она дает мне силы. Когда особенно тяжело — я просто больше молюсь».
В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» популярная певица рассказала о жизни во время большой войны.1569
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