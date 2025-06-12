Фарс правосудия: суд по делу экс-депутата Грановского возмутил и журналистов, и международных наблюдателей

12 июня в Высшем антикоррупционном суде Украины состоялось заседание по делу о недополучении прибыли Одесским припортовым заводом, в котором фигурирует экс-нардеп Александр Грановский. Судья ВАКС Андрей Бицюк отклонил ходатайство об отводе следственного судьи Владимира Воронько, несмотря на заявления стороны защиты о возможном конфликте интересов.

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Сначала журналистов не допустили в зал суда, мотивируя это его небольшим размером, однако после споров они все же получили возможность присутствовать.

Во время заседания рассматривалось ходатайство стороны защиты об отстранении от дела следователя судьи ВАКС Владимира Воронько, поскольку появились новые обстоятельства, связывающие его с адвокатом по этому делу. Она заявила, что некоторое время работала с Воронько в Хозяйственном суде в Днепре, что является основанием для возможного конфликта интересов и непредвзятого отношения. А рассматривал это ходатайство судья ВАКС Андрей Бицюк, ранее вообще отстраненный от дела.

Экс-нардеп Александр Грановский

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Защитник Александра Грановского, адвокат Артем Крикун-Труш, партнер компании Miller law firm, видит в этом юридический коллапс: как может отстраненный от дела судья рассматривать ходатайство об отстранении другого судьи? Он считает, что это ставит под сомнение доверие к суду как таковому.

«Еще одним аргументом для выражения недоверия к суду является причастность к делу жены судьи Бицюка, которая работает адвокатом и представляла интересы одного из свидетелей — руководителя Одесского припортового завода. Несмотря на то, что он принимал ключевые решения по делу, подозреваемым так и не стал. Судья Виктор Маслов ранее отстранил Бицюка из-за возможной предвзятости, а следственный судья ВАКС Ярослав Шкодин удовлетворил ходатайство об отводе судьи Мовчан.

Интересно, что после заявленного отвода судьи Мовчан соответствующий документ оказался в распоряжении супруги Бицюка, которая впоследствии сделала публикацию в соцсетях по поводу моей юридической компании и ее логотипа. Других возможных источников утечки этого документа, кроме передачи через Мовчан к Бицюку, а затем его жене, просто не существует. Судья Шкодин отметил, что есть основания считать именно ее причастной к разглашению этой информации.

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Позже, во время заседания по другому делу, жена Бицюка подошла к моей коллеге-адвокату и сказала: «Я тоже умею играть в эту игру. Посмотрим, кто кого». Это были не просто эмоции — она официально заявила об отводе судьи Шкодина, мотивируя это тем, что он из-за нее отвел судью Мовчан от нашего дела.

Все это я озвучил Бицюку и предложил международным наблюдателям оценить ситуацию. На мой взгляд, судье Бицюку следовало бы взять самоотвод", — отметил Артем Крикун-Труш в эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ».

На судебном заседании 12 июня присутствовал член Палаты лордов Великобритании Лорд Гласман, который отметил, что определенные аспекты этого дела заслуживают тщательного изучения.

Ранее ряд европейских политиков обратились в Апелляционную палату ВАКС с призывом обеспечить прозрачное и беспристрастное судебное разбирательство.

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Сенатор Ирландии и член ПАСЕ Конор Мерфи в своем письме подчеркнул, что дело приняло международный резонанс и привлекло внимание правозащитного сообщества.

Обеспокоенность по поводу возможного политического влияния по этому делу выразил и британский депутат Дэн Карден, член Комитета по международным делам Палаты общин. В своем письме судьям ВАКС — Олегу Павлишину, Инне Калугиной и Даниилу Черненькому — он отметил необходимость соблюдения прав человека в Украине и призвал возобновить онлайн-трансляции судебных заседаний для обеспечения общественного контроля.

Напомним, 7 октября 2022 года ВАКС заочно арестовал экс-нардепа Александра Грановского. А 20 августа 2024 года ВАКС отменил уведомление о подозрении, признав его необоснованным. Политик одержал победу в суде, хотя САП оспаривает решение. В настоящее время рассмотрение дела продолжается.

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