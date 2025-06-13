- 11:24 «путин насмехается над Трампом»: польский министр не сдержал эмоций
- 10:49 Окучивание и защита от вредителей: что в июне следует сделать с картофелем и луком на огороде
- 10:23 Ничего не нравится: сеть отреагировала на тренды от известного дизайнера
- 09:59 В Киеве перекрыли две дороги и закрыли станцию метро: где действуют ограничения
- 09:54 Президент украинского футзального клуба погиб на войне
- 09:28 Пенсионная реформа в Украине: как на выплаты повлияют «баллы»
- 08:56 Оккупанты атаковали Запорожье «шахедами»: в городе есть пострадавшие
- 08:18 Близнецы узнают много интересного, а перед Стрельцами откроются новые возможности: гороскоп на 14 июня и совет мольфара
- 13.06 22:28 Украшение с историей: почему тиара снова в тренде
- 13.06 22:01 Секрет теплых встреч: приготовьте родным фантастическое медовое печенье к ароматному чаю
- 13.06 21:31 Хочет яхту и горячих парней: Дженнифер Лопес вдохновляется Леонардо Ди Каприо
- 13.06 21:00 Как побороть гниль на вишне: простые и доступные способы, творящие чудеса
Украшение с историей: почему тиара снова в тренде
Тиара — разновидность диадемы с незамкнутым основанием и, как правило, более облегченной конструкцией. Сегодня это украшение переживает всплеск популярности. Тиарой можно дополнить не только свадебный наряд, но и сочетать ее с кэжуал-одеждой, даже с джинсами. Тиара добавляет образу нотку королевской роскоши и гламура, как и, например, брошь в виде короны.
Модели блистают в тиарах на подиумах, их носят модные инфлюенсеры. Некоторые модельеры включают тиары в свои коллекции, подчеркивая их универсальность и потенциал для повседневных образов.
Главное — найти тиару, которая соответствует желаемому стилю и случаю. Для повседневного образа выбирайте тиару с минималистичным дизайном.
Очень эффектно она сочетается с классическими джинсами и однотонным верхом — футболкой, блузой, водолазкой. Не перегружайте образ другими украшениями. Достаточно дополнить тиару элегантным кольцом. Также тиара отлично сочетается с платьями из натуральных тканей: шелка, крепдешина, льна…
Не бойтесь экспериментировать, чтобы выглядеть стильно.
Ранее дизайнер Андре Тан назвал главные антитренды летнего сезона — постарайтесь их избегать.
Фото из альбома Ольги Сметанской165
Читайте нас в Facebook
Девам — «Звезда» и приятные впечатления, Козерогам — «Солнце» и заслуженный отдых: Таро-прогноз на 14 июня