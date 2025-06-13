41.09 / 41.62 47.49 / 48.24
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Украшение с историей: почему тиара снова в тренде

22:28 13 июня 2025
тиара

Тиара — разновидность диадемы с незамкнутым основанием и, как правило, более облегченной конструкцией. Сегодня это украшение переживает всплеск популярности. Тиарой можно дополнить не только свадебный наряд, но и сочетать ее с кэжуал-одеждой, даже с джинсами. Тиара добавляет образу нотку королевской роскоши и гламура, как и, например, брошь в виде короны.

Модели блистают в тиарах на подиумах, их носят модные инфлюенсеры. Некоторые модельеры включают тиары в свои коллекции, подчеркивая их универсальность и потенциал для повседневных образов.

Главное — найти тиару, которая соответствует желаемому стилю и случаю. Для повседневного образа выбирайте тиару с минималистичным дизайном.

Очень эффектно она сочетается с классическими джинсами и однотонным верхом — футболкой, блузой, водолазкой. Не перегружайте образ другими украшениями. Достаточно дополнить тиару элегантным кольцом. Также тиара отлично сочетается с платьями из натуральных тканей: шелка, крепдешина, льна…

РЕКЛАМА

Не бойтесь экспериментировать, чтобы выглядеть стильно.

Ранее дизайнер Андре Тан назвал главные антитренды летнего сезона — постарайтесь их избегать.

Фото из альбома Ольги Сметанской

РЕКЛАМА

165

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Таро-прогноз на 14 июня 2025 года для всех знаков зодиака

Девам — «Звезда» и приятные впечатления, Козерогам — «Солнце» и заслуженный отдых: Таро-прогноз на 14 июня

Зеленский и Орбан

Венгры хотели получить информацию о расположении украинской ПВО, — Зеленский

Максим Галкин с семьей на Сейшелах, фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/p/DKtrDV_MwJA/?img_index=2

«Красавицы» на Сейшелах: муж Аллы Пугачевой поделился новыми фото из отпуска

Женитьба Владимира Малухи на Татьяне Чернявской. Фото предоставила семья Малуха

«Разве может быть счастливой девушка, которая выходит замуж за инвалида?»: герой «ФАКТОВ» Владимир Малуха со сложной формой ДЦП женился

Следующий материал
Новости партнеров