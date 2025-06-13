Украшение с историей: почему тиара снова в тренде

Тиара — разновидность диадемы с незамкнутым основанием и, как правило, более облегченной конструкцией. Сегодня это украшение переживает всплеск популярности. Тиарой можно дополнить не только свадебный наряд, но и сочетать ее с кэжуал-одеждой, даже с джинсами. Тиара добавляет образу нотку королевской роскоши и гламура, как и, например, брошь в виде короны.

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Модели блистают в тиарах на подиумах, их носят модные инфлюенсеры. Некоторые модельеры включают тиары в свои коллекции, подчеркивая их универсальность и потенциал для повседневных образов.

Главное — найти тиару, которая соответствует желаемому стилю и случаю. Для повседневного образа выбирайте тиару с минималистичным дизайном.

Очень эффектно она сочетается с классическими джинсами и однотонным верхом — футболкой, блузой, водолазкой. Не перегружайте образ другими украшениями. Достаточно дополнить тиару элегантным кольцом. Также тиара отлично сочетается с платьями из натуральных тканей: шелка, крепдешина, льна…

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Не бойтесь экспериментировать, чтобы выглядеть стильно.

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Фото из альбома Ольги Сметанской

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