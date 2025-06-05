- 00:00 Чемпионы Европы забили пять мячей Мбаппе и компании и сыграют в финале Лиги наций: видеообзор матча
- 05.06 22:28 Модный цветок в букете: с какими растениями сочетать и как продлить жизнь композиции
- 05.06 22:01 Фантастически вкусный соус: простота приготовления и результат вас восхитят
- 05.06 21:31 Рождена звездой: отец Бейонсе вспоминает, как он это понял
- 05.06 21:02 Тля разрушает сад: простой способ избавиться от вредителей за копейки
- 05.06 20:35 Как бы ни было страшно на позициях — держался непоколебимо: командир миномета с Виннитчины погиб на Донецком направлении
- 05.06 20:07 Рыбный салат с булгуром: вкусно и диетично
- 05.06 19:57 «Россияне готовят удар. Есть информация, что это будет сегодня ночью»: нардеп Костенко поделился тревожной информацией спецслужб
- 05.06 19:54 Благодарность США и ни слова об Украине: Ломаченко объявил о завершении карьеры
- 05.06 19:46 Киев, Одесса, Днепр и еще 6 областных центров могут остаться без света: в чем причина возможных отключений
- 05.06 19:31 Обязательно сделайте это с огурцами в начале июня: советы опытной огородницы
- 05.06 19:19 «Золотая» капуста: на рынке появился овощ нового урожая, стоит ли ожидать падения цен
Этого следует избегать: дизайнер назвал главные антитренды летнего сезона
Популярный дизайнер и стилист Андре Тан, недавно рассказавший о трендах сезона, поделился идеями создания удачного летнего образа. На своей странице в социальной сети Тан посоветовал, каких вещей в этом сезоне следует избегать, чтобы выглядеть стильно и элегантно. По словам дизайнера, не стоит тратиться на ультракороткие вещи, одежду со стразами и прозрачные платья.
«Это тренды лета, которых лучше избегать, — сказал Тан, комментируя образы. — Да-да, не все летние тренды — удачный выбор. Не стоит носить тотально прозрачные вещи. Да, легкость, это о лете, но когда видно все… это уже совсем не эстетика. Лучше выбирать полупрозрачные элементы или удачно сочетать их с базовыми вещами.
Следует избегать блестящих тканей, которые носят днем. Пайетки, металлик — это все классно, но не под палящее солнце и точно не утром. Оставляйте блеск на вечер, а днем — матовые, мягкие фактуры.
Слишком мини — это всегда риск переборщить. Если каждое движение на контроле, то вряд ли это идеальный лук. Лучше выбирать среднюю длину — красиво и уверенно".
По словам Тана, не стоит выбирать также избыточный декор.
«Большое количество воланов, стразов, бантиков могут перегрузить образ, — считает дизайнер. — Лучше делать один акцент в наряде».
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что сеть возмутилась выбором дизайнера.223
Читайте нас в Facebook