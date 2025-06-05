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Стиль жизни

Этого следует избегать: дизайнер назвал главные антитренды летнего сезона

13:55 5 июня 2025
Дизайнер Андре Тан

Популярный дизайнер и стилист Андре Тан, недавно рассказавший о трендах сезона, поделился идеями создания удачного летнего образа. На своей странице в социальной сети Тан посоветовал, каких вещей в этом сезоне следует избегать, чтобы выглядеть стильно и элегантно. По словам дизайнера, не стоит тратиться на ультракороткие вещи, одежду со стразами и прозрачные платья.

«Это тренды лета, которых лучше избегать, — сказал Тан, комментируя образы. — Да-да, не все летние тренды — удачный выбор. Не стоит носить тотально прозрачные вещи. Да, легкость, это о лете, но когда видно все… это уже совсем не эстетика. Лучше выбирать полупрозрачные элементы или удачно сочетать их с базовыми вещами.

Напівпрозоре вбрання. Фото Instagram Андре Тана
Лучше выбирать полупрозрачные элементы или удачно сочетать их с базовыми вещами

Следует избегать блестящих тканей, которые носят днем. Пайетки, металлик — это все классно, но не под палящее солнце и точно не утром. Оставляйте блеск на вечер, а днем — матовые, мягкие фактуры.

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Пайетки, металлик – это классно, но не под палящее солнце и точно не утром

Слишком мини — это всегда риск переборщить. Если каждое движение на контроле, то вряд ли это идеальный лук. Лучше выбирать среднюю длину — красиво и уверенно".

По словам Тана, не стоит выбирать также избыточный декор.

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«Большое количество воланов, стразов, бантиков могут перегрузить образ, — считает дизайнер. — Лучше делать один акцент в наряде».

Акцент у вбранні. Фото Instagram Андре Тана
Лучше делать один акцент в наряде

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что сеть возмутилась выбором дизайнера.

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