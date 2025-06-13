Порошенко пошел на сделку с властью? СМИ о неожиданном политическом маневре «ЕС» в Киевсовете

Петр Порошенко пошел на соглашение с властями из-за угрозы потери активов и реального тюремного срока за госизмену, поэтому «Европейская солидарность» будет теперь голосовать в унисон со «слугами народа». Первым проявлением сотрудничества стало голосование в Киевсовете 10 июня за недоверие первому заместителю председателя КГГА, инициированное «слугами». Об этом говорится в материале UNN.

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«В команде Порошенко — настоящая паника. Одновременно от нескольких источников в окружении политика стало известно, что он пошел на соглашение с Офисом президента из-за угрозы потери активов, реального тюремного срока, который маячит на горизонте за госизмену, а также новых обстоятельств по делу о перевозке из россии 38 млн кэша за несколько дней до президентских выборов-2019. Так, во вторник, 10 июня, в Киевсовете прошло аномальное голосование. Партия Порошенко проголосовала за недоверие первому замглавы КГГА, подыграв таким образом Офису Президента. Помочь „слугам“ „качнуть Киев“ приказал лично Петр Порошенко», — говорится в публикации.

Издание цитирует соратников Порошенко, считающих, что он пытался договориться с Офисом еще с момента введения против него санкций и передачи материалов следствия по делу о госизмене за торговлю с террористами ОРДЛО в суд. А ускорили процесс новые детали по делу о подкупе на президентских выборах-2019. Тогда в марте охранники Порошенко перевезли из россии в Киев 38 млн евро наличными. Следствие убеждено: деньги были использованы для скупки голосов для выхода Порошенко во второй тур, пишет UNN.

«У Офиса появился материал, не просто ставящий крест на политической карьере Петра, он угрожает ему посадкой. Там есть реальная угроза пойти по 111 статье. Примечательно, что голосование в Киевсовете состоялось как раз в дату, на которую был назначен суд», — цитирует UNN одного из соратников Порошенко.

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«Слуги народа» говорят, что следующим «жестом доброй воли» от «гетмана» станет поддержка «ЕС» кандидатуры «слуг» на секретаря Киевсовета — депутата Юрия Федоренко.

«Прекрасная история: военный «Ахиллес», типа аполитичный, сделают из него легенду, с помощью «ЕС» поставят его на секретаря. И всем будет пофиг, что он прикуривал в течение 4-х лет на «туалетных схемах», — сообщил изданию один из депутатов от партии «Слуга народа».

UNN предполагает, что «ЕС» и «СН» будут голосовать синхронно и в парламенте.

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«Все опрошенные в окружении Порошенко сошлись во мнении, что между деньгами и борьбой Порошенко выбрал деньги. Поэтому подобные ситуации будут случаться не только в Киевсовете, но и в парламенте», — пишет издание.

Как сообщалось, 10 июня в Киевсовете состоялось голосование за снятие с должности первого замглавы КГГА. Проект решения подготовил глава фракции «Слуга народа» Андрей Витренко. «За» проголосовали фракции «Слуга народа» и «Европейская солидарность».

Напомним, что 70% граждан Украины считают Порошенко соучастником преступлений и требуют справедливости.

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