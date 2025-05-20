За последний год уровень недоверия украинцев к лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко вырос до рекордных 70 процентов. В частности, по его мнению, отношение общества к Порошенко еще больше ухудшилось после санкций и дела о госизмене. Это может свидетельствовать о запросе украинцев на справедливое наказание для политика, считает политический эксперт Валентин Гладких.

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В частности, Гладких прокомментировал последний опрос КМИС, согласно которому уровень доверия снизился до 25% против февраля 2024 года, когда Порошенко доверял 31% опрошенных респондентов.

В то же время, согласно опросу, доля тех, кто не доверяет бывшему президенту, выросла до 70%. Примечательно, пишет Гладких, что рост недоверия к политику произошел после введения в отношении него санкций и открытия дела о государственной измене.

«Рост недоверия к Порошенко до 70% означает, что украинцы требуют справедливого наказания для политика. Именно такие показатели свидетельствуют о том, что люди верят следствию и закону, а не Порошенко. Люди четко сигнализируют: Порошенко — не жертва, он — соучастник преступлений», — прокомментировал Гладких.

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Гладких пишет, что «интересную тенденцию показывает свежая социология КМИС: уровень доверия к лидеру государства растет, а вот всем, кто действует по принципу „чем хуже стране, тем лучше ему“ — падает».

Среди главных причин, повлиявших на отношение, в частности, к Порошенко, по мнению Гладких, это торговля с россией, постоянные коррупционные скандалы, роскошный образ жизни политика и его семьи во время войны.

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«Порошенко предал. И не просто предал. Он променял Украину на кровавые деньги путина. Он обнимал диктатора, а затем со слезами награждал героев посмертно, а затем снова торговал с россией. Его дети променяли Украину на лакшере-жизнь в Лондоне. Для него государство, как и для путина, — источник ресурсов. Украинцы считают его и таких, как он — паразитами, десятилетиями тянущими все соки из государства. Свинарчуки, оффшоры, Мальдивы, „слепые трасты“ и Липецкие фабрики, сыновья-уклонисты и пиар на крови, шмотки Лоро Пиана за почти 1 млн на фильме о замученных в Буче, заработок из донатов украинцев, низкая попытка через суд переписать картины российских художников на жену. Порошенко годами торговал с тем, кто убивает наш народ, а сегодня, пока страна страдает, живет лучшие годы своей жизни. Пока Украина хоронит своих сыновей и дочерей. Вот почему все ненавидят Порошенко. Вот почему убеждены: он должен сидеть», — написал Гладких в соцсети.

Опрос Киевского международного института социологии (КМИС) проводился в течение 2−12 мая методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория) было опрошено 1010 респондентов.

Напомним, 13 февраля были введены санкции против ряда олигархов и политиков, создававших угрозу национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины и способствовавших террористической деятельности. В список среди прочих вошел и Петр Порошенко. В частности, политика обвиняли в финансировании террористов (покупка угля из ОРДЛО); торговли в войну с россией, совместном с Медведчуком и россиянами, незаконном отчуждении нефтепровода у государства и т. д.

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