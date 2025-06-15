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Непобедимого боксера, родившегося в россии, зарезали на вокзале в Берлине (фото)
Непобедимый боксер-профессионал Абу Юсупов (9 побед, 7 из них — нокаутом, 1 ничья, ни одного поражения), родившийся в российской Чечне, убит в столице Германии, где он жил с семьей, сообщает Tagesspiegel. Ранее знаменитый боксер погиб в 35 лет спустя шесть дней после завоевания титула чемпиона мира.
Трагедия произошла на площади перед железнодорожной станцией Гезундбруннен на северной окраине Берлина, где Юсупов, по данным СМИ, получил смертельное ножевое ранение в область шеи во время конфликта с группой неизвестных (предположительно — афганцев). Несмотря на усилия врачей, боксер скончался в больнице от полученных травм. Полиция ведет интенсивный поиск подозреваемых.
«Вся семья WBC и ее президент Маурисио Сулейман выражают глубочайшие соболезнования семье и друзьям Абу в это трудное время», — говорится в заявлении Всемирного боксерского совета.
Добавим, что у Абу Юсупова по прозвищу Волк, который в своем последнем бою победил в январе решением судей грузинского боксера Гиорги Канделаки, остались жена и трое детей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый украинский боксер умер в 45 лет.
Фото из соцсетей, tagesspiegel. de
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