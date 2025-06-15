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Происшествия

Всегда пользовался заслуженным уважением: оператор по добыче нефти погиб в бою в Запорожской области

20:35 15 июня 2025
Александр Ковальчук

Война продолжает забирать самое дорогое. Российские оккупанты оборвали жизнь воина Александра Ковальчука, жителя города Лохвица Полтавской области. В августе ему должно было исполниться 56 лет, сообщает городской совет.

«Александр имел специальность слесарь-ремонтник. После окончания учебы работал на заводе, деревообрабатывающем комбинате, слесарем по ремонту технологических установок. А последние 25 лет — оператором по добыче нефти и газа комплексной бригады. Во время работы на производстве зарекомендовал себя с положительной стороны как сдержанный и добросовестный работник. В коллективе всегда пользовался заслуженным уважением и авторитетом», — говорится в сообщении.

В 2023 году Александр Ковальчук присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины, встал на защиту родной земли. У мужчины было много планов, но их уничтожила страшная война.

«11 июня 2025 года во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении воин погиб. У героя осталась жена Людмила Петровна и дочери — Анна и Алла», — сообщили земляки героя.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что начался суд на росгвардейцами, которые расстреливали в Гостомеле машины с гражданскими.

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