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Всегда пользовался заслуженным уважением: оператор по добыче нефти погиб в бою в Запорожской области
Война продолжает забирать самое дорогое. Российские оккупанты оборвали жизнь воина Александра Ковальчука, жителя города Лохвица Полтавской области. В августе ему должно было исполниться 56 лет, сообщает городской совет.
«Александр имел специальность слесарь-ремонтник. После окончания учебы работал на заводе, деревообрабатывающем комбинате, слесарем по ремонту технологических установок. А последние 25 лет — оператором по добыче нефти и газа комплексной бригады. Во время работы на производстве зарекомендовал себя с положительной стороны как сдержанный и добросовестный работник. В коллективе всегда пользовался заслуженным уважением и авторитетом», — говорится в сообщении.
В 2023 году Александр Ковальчук присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины, встал на защиту родной земли. У мужчины было много планов, но их уничтожила страшная война.
«11 июня 2025 года во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении воин погиб. У героя осталась жена Людмила Петровна и дочери — Анна и Алла», — сообщили земляки героя.
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