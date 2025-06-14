«Отправляюсь „на ноль“. Пока мне не звони»: защитник из Сумщины получил смертельное ранение в бою

На Сумщине горе пришло в еще одну семью. 7 июня 2025 года в госпитале оборвалась жизнь преданного воина — Владимира Клёпова. Ему было всего 42 года. Тяжелое ранение, полученное 6 июня на передовой, оказалось роковым… Он был спокоен, добрым и искренним — именно таким его помнят все, кто знал, сообщает Глуховский городской совет.

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«Владимир учился в профессионально-педагогическом профессиональном колледже им. Александра Довженко, где получил квалификацию электрика. Но подлинным его призванием стала служба Родине. После срочной службы сознательно решил остаться в армии — его выбор основывался на глубоком чувстве долга. Он жил и служил в Днепре. Окончил Харьковское военное училище и получил звание лейтенанта», — говорится в сообщении.

По словам земляков, командир стрелкового взвода, ответственный и решительный, получил искреннее уважение побратимов.

«Его отличали взвешенность, выдержка и забота о своих бойцах. Ему доверяли, за ним шли. В течение службы в Вооруженных Силах Украины Владимир прошел через самые горячие точки — Иловайск, Мариуполь, Бахмут. Его отвага, стойкость и несокрушимый дух отмечены многочисленными государственными наградами», — отмечают земляки.

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Последний разговор Владимира с братом состоялся 31 мая. Тогда он сказал: «Я отправляюсь на ноль. Пока мне не звони, я сам позвоню по телефону». К сожалению, этот звонок не раздался…

«В мирной жизни Владимир оставался скромным, добрым человеком. Любил рыбалку и игру на гитаре. У него остались старший брат и сын, которого Владимир очень любил и безгранично гордился», — сообщили в общине.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на войне погиб президент украинского футзального клуба из Ивано-Франковска Николай Худевич.

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