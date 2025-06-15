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Спорт

Новым главным тренером сборной Италии назначен чемпион мира, блиставший с Шевченко в «Милане» (фото)

17:43 15 июня 2025
Дженнаро Гаттузо

Федерация футбола Италии (FIGC) официально объявила о назначении новым главным тренером сборной страны чемпиона мира и бывшего одноклубника Андрея Шевченко в «Милане» 46-летнего Дженнаро Гаттузо, который в свое время умудрился проработать с клубом серии А всего 23 дня.

«Гаттузо — символ итальянского футбола, сине-белый цвет для него как вторая кожа. Его мотивация, профессионализм и опыт будут ключевыми для подготовки к будущим вызовам.

Мы благодарны Дженнаро за его полную преданность и согласие принять этот вызов, разделяя общий проект развития итальянского футбола, где сборная занимает стратегически важное место", — прокомментировал назначение президент FIGC Габриэле Гравина.

Напомним, что Гаттузо сменил у руля Скуадры Адзурры Лучано Спалетти, под началом которого сборная Италии сенсационно проиграла Норвегии (0:3) и занимает в отборочной группе ЧМ-2026 лишь третье место.

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В свое время триумфатор ЧМ-2006 и двукратный победитель Лиги чемпионов Дженнаро Гаттузо играл на позиции опорного полузащитника за «Перуджу», «Рейнджерс», «Салернитану», «Милан» и «Сьон». В составе сборной Италии он провел 73 поединка и забил один мяч. На тренерском поприще итальянец, в частности, работал с «Миланом», «Наполи», «Валенсией», «Марселем» и хорватским «Хайдуком», из которого ушел в начале июня (там он тренировал украинского форварда Назария Русина).

В 2006 году Дженнаро Гаттузо стал со сборной Италии чемпионом мира

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дженнаро Гаттузо досаждает неизлечимая болезнь.

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Фото ФК «Милан», FIGC

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