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Экс-первая ракетка мира второй раз стала мамой прямо перед дебютом в новой должности (фото)
Знаменитая немецкая экс-теннисистка, чемпионка Australian Open, Уимблдона, US Open и вице-чемпионка Олимпийских игр 37-летняя Анжелик Кербер, объявившая в феврале о беременности, родила сына.
В своем профиле в Instagram (647 тысяч подписчиков) она опубликовала милую черно-белую фотографию, на которой изображены четыре разные руки.
«Добро пожаловать в нашу семью, Бен. Наши сердца полны любви и благодарности теперь, когда ты наконец-то в наших объятиях. Мы уже так сильно тебя любим и не можем дождаться, чтобы увидеть, как ты вырастешь и откроешь этот прекрасный мир вместе с нами», — написала бывшая первая ракетка мира.
Сын Бен — второй ребенок в семье знаменитой теннисистки и ее спутника жизни, 41-летнего фитнес-экономиста Франко Бьянко. В феврале 2023 года у них родилась дочь Лиана.
Напомним, что после появления первого ребенка Анжелик Кербер вернулась на корт уже спустя 11 месяцев. Немка с польскими корнями даже сенсационно дошла до четвертьфинала Олимпийских игр-2024 в Париже, где уступила будущей победительнице Чжэн Циньвэнь из Китая и объявила после этого о завершении карьеры.
Теперь молодую маму, выигравшую 14 титулов WTA и вошедшую в список 20 теннисисток, заработавших больше всех за карьеру (32 млн долларов), ждет новый вызов. Уже 23 июня в Бад-Хомбурге стартует турнир WTA 500, на котором Анжелик Кербер дебютирует в должности директора.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки ждет третьего ребенка от чемпиона НБА.
Фото DPA, Instagram178
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