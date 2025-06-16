41.30 / 41.75 48.00 / 48.45
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Экс-первая ракетка мира второй раз стала мамой прямо перед дебютом в новой должности (фото)

10:14 16 июня 2025
Анжелик Кербер

Знаменитая немецкая экс-теннисистка, чемпионка Australian Open, Уимблдона, US Open и вице-чемпионка Олимпийских игр 37-летняя Анжелик Кербер, объявившая в феврале о беременности, родила сына.

В своем профиле в Instagram (647 тысяч подписчиков) она опубликовала милую черно-белую фотографию, на которой изображены четыре разные руки.

«Добро пожаловать в нашу семью, Бен. Наши сердца полны любви и благодарности теперь, когда ты наконец-то в наших объятиях. Мы уже так сильно тебя любим и не можем дождаться, чтобы увидеть, как ты вырастешь и откроешь этот прекрасный мир вместе с нами», — написала бывшая первая ракетка мира.

Сын Бен — второй ребенок в семье знаменитой теннисистки и ее спутника жизни, 41-летнего фитнес-экономиста Франко Бьянко. В феврале 2023 года у них родилась дочь Лиана.

Напомним, что после появления первого ребенка Анжелик Кербер вернулась на корт уже спустя 11 месяцев. Немка с польскими корнями даже сенсационно дошла до четвертьфинала Олимпийских игр-2024 в Париже, где уступила будущей победительнице Чжэн Циньвэнь из Китая и объявила после этого о завершении карьеры.

Теперь молодую маму, выигравшую 14 титулов WTA и вошедшую в список 20 теннисисток, заработавших больше всех за карьеру (32 млн долларов), ждет новый вызов. Уже 23 июня в Бад-Хомбурге стартует турнир WTA 500, на котором Анжелик Кербер дебютирует в должности директора.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки ждет третьего ребенка от чемпиона НБА.

Фото DPA, Instagram

178

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Треть пенсионеров получает лишь по 3,3 тысячи гривен. Фото Pixabay

Пенсионный фонд обязали выплатить повышенные пенсии: кто получит деньги дополнительно

Финансовый гороскоп для четырех знаков Зодиака на июнь. Фото Pixabay

Деньги польются рекой: астролог назвала 4 знака Зодиака, которых Вселенная наградит уже в июне

Таро-прогноз на 17 июня 2025 года для всех знаков зодиака

Близнецам — «Королева Пентаклей», Весам — «Солнце», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 17 июня

Супруги Бэкхемы показали архивные фото с детьми. Фото из Instagram

Бекхемы протянули «оливковую ветвь мира» сыну Бруклину, но не получили ответ

Следующий материал
Новости партнеров