На разминирование украинских сельхозугодий понадобится больше 400 лет или 42 года?

Вследствие российской агрессии против Украины многие сельскохозяйственные угодья оказались оккупированы или заминированы. На очистку последних от взрывоопасных предметов в 2025 году было направлено 2 млрд грн, но, судя по некоторым данным, на разминирование может понадобиться более 400 лет.

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Так, как сообщает народный депутат Украины Нина Южанина, стоимость разминирования 1 гектара с/х в Украине составляет 62 тыс. грн. Об этом говорят результаты проведенных Министерством экономики торгов.

Так, по информации Минэкономики, с начала 2025 года состоялось 30 аукционов на разминирование агроземель общей площадью 5,37 тыс. га. Так как финальная стоимость работ по итогам торгов составила 336,6 млн грн, стоимость разминирования 1 гектара сельскохозяйственных угодий составляет 62 тыс. гривен.

«Еще в начале года площадь потенциально заминированных земель составляла 140 тысяч кв. километров, но, к сожалению, враг не останавливается. А в Госбюджете-2025 на разминирование власти предусмотрели всего 2 млрд гривен», — отмечает политик.

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При сохранении действующих площадей разминирования (140 тыс. кв. км) средств, необходимых на очистку территории (62 000 за гектар, или 6,2 млн грн за 1 кв. км), понадобятся 868 млрд грн. Если же на разминирование будут выделять по 2 млрд грн ежегодно, на это могут уйти 434 года. Разумеется, данный подсчет весьма приблизителен.

В то же время, по данным министра аграрной политики и продовольствия Виталия Коваля, в марте, как сообщали «ФАКТЫ», в разминировании нуждались порядка 1,5 млн гектаров, что при тех самых 62 тыс. грн дает необходимую для очистки сумму в 93 млрд грн. При выделении в год 2 млрд грн на разминирование может уйти 42 года.

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