Это что, моя женщина беременная?: любимый известной телеведущей отреагировал на новость о ребенке

Популярная телеведущая и актриса Леся Никитюк, показавшая фото с отдыха, поразила новостью. Девушка сообщила, что ожидает рождения ребенка.

Известно, что в 2024 году ведущая раскрыла свой роман с военным Дмитрием Бабчуком, который младше ее на девять лет, а в начале 2025-го парень сделал ей предложение. Именно он станет отцом ребенка. Об этом Леся рассказала в интервью Клац, где вышли и фото беременной Никитюк.

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«Во время съемок фильма «Песики» я сделала четыре теста подряд — и все оказались положительными , — рассказала актриса. — А уже через несколько минут нужно было выходить на съемочную площадку. Камеры наготове, вся команда в ожидании, а я с глазами как у совы. Удивленная. Подходит режиссер, смотрит на меня и вместо указаний просто говорит: «Отлично. Это та эмоция, которая нужна» .

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О своем состоянии Леся сообщила на странице социальной сети. Он вызвал много комментариев поддержки.

«Бесподобная» , — написала Тина Кароль.

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«Ааааа!!! Как круто!!! Красотка» , — поздравила Джамала.

«Ааааа. Поздравления» , — написала Надя Дорофеева.

«Вау, это что моя женщина, которая беременна первенцем?» — отреагировал и будущий отец.

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«Боже, как же я рад всем людям, которые создают маленьких украинцев и семьи! Леся, будь счастлива и пусть процесс беременности будет легким!» — написали в сети.

Напомним, недавно певица SLAVIA впервые стала мамой. Ее тепло поздравил бывший муж Михаил Хома.

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