- 00:05 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 15.06 23:52 Украина U21 с голами Ваната и Брагару победила Финляндию на Евро-2025: видеообзор матча
- 15.06 22:27 Секреты выбора кошелька в Японии: возможно, знание этих нюансов поможет привлечь финансовую удачу
- 15.06 22:00 Лососевое масло по рецепту известного кулинара: вкусно так, что не оторваться
- 15.06 21:31 Брэд Питт раскритиковал Анджелину Джоли за воспитание детей, поскольку вспомнил собственный юношеский опыт
- 15.06 21:02 Снижает кровяное давление и уровень холестерина: почему людям пожилого возраста следует употреблять растительное масло
- 15.06 20:35 Всегда пользовался заслуженным уважением: оператор по добыче нефти погиб в бою в Запорожской области
- 15.06 20:13 Генштаб подтверждает: ВСУ поразили предприятие по производству дронов в Татарстане
- 15.06 20:07 Салат с куриным стейком и свеклой: отличный вариант легкого ужина
- 15.06 19:45 КНДР продолжает заваливать рф своим оружием: оккупанты пока учатся из него стрелять
- 15.06 19:39 Пятеро украинцев, в том числе трое детей, погибли в результате иранского удара по Израилю
- 15.06 19:19 Овнам — «Колесница» и решительность, Львам — «Паж кубков» и неожиданные идеи: Таро-прогноз на 16 июня
Дзидзьо трогательно поздравил SLAVIA с рождением первенца (фото)
Популярная певица Slavia, бывшая жена Михаила Хомы (DZIDZIO), неделю назад родила первенца.
Артистка поделилась радостью в Instagram, где опубликовала фото и сообщение о появлении сына.
Хома тепло поздравил ее и пожелал счастья и благословения малышу и родителям.
«Искренне поздравляю с рождением малыша. Пусть ребенок будет благословен и счастлив, а отцовство принесет вам много радости» , — написал он.
SLAVIA не оставила слова без ответа. Она поблагодарила артиста и пожелала ему пережить это счастье в будущем.
«Спасибо, Михась. Желаю и тебе почувствовать радость отцовства, когда придет самое лучшее время» , — ответила бывшая жена.
SLAVIA и DZIDZIO были вместе почти 20 лет, из которых 8 — в официальном браке. Они познакомились во время учебы в музыкальном училище и вместе пели в группе «Друзья». Поженились в 2013 году, а в 2021 году официально развелись. Вместе с тем, артисты поддерживают контакт, между ними достаточно дружеские отношения.
Ребенка SLAVIA (настоящее имя Ярослава) родила во втором браке. Ее муж — предприниматель Андрей Павлюк. Пара обручилась в начале июня.242
Читайте нас в Facebook
Приятные сюрпризы и новые перспективы: в середине июня пять знаков зодиака получат мощный импульс от Вселенной
Овнам — «Колесница» и решительность, Львам — «Паж кубков» и неожиданные идеи: Таро-прогноз на 16 июня