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Шоу-бизнес

Дзидзьо трогательно поздравил SLAVIA с рождением первенца (фото)

13:45 15 июня 2025
Михаил Хома, фото https://www.instagram.com/p/DKcVq9OISri/?img_index=2

Популярная певица Slavia, бывшая жена Михаила Хомы (DZIDZIO), неделю назад родила первенца.

Артистка поделилась радостью в Instagram, где опубликовала фото и сообщение о появлении сына.

Хома тепло поздравил ее и пожелал счастья и благословения малышу и родителям.

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«Искренне поздравляю с рождением малыша. Пусть ребенок будет благословен и счастлив, а отцовство принесет вам много радости» , — написал он.

SLAVIA не оставила слова без ответа. Она поблагодарила артиста и пожелала ему пережить это счастье в будущем.

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«Спасибо, Михась. Желаю и тебе почувствовать радость отцовства, когда придет самое лучшее время» , — ответила бывшая жена.

SLAVIA и DZIDZIO были вместе почти 20 лет, из которых 8 — в официальном браке. Они познакомились во время учебы в музыкальном училище и вместе пели в группе «Друзья». Поженились в 2013 году, а в 2021 году официально развелись. Вместе с тем, артисты поддерживают контакт, между ними достаточно дружеские отношения.

Ребенка SLAVIA (настоящее имя Ярослава) родила во втором браке. Ее муж — предприниматель Андрей Павлюк. Пара обручилась в начале июня.

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