Комитетом по Национальной премии Украины имени Бориса Патона завершено рассмотрение работ, представленных на конкурс, и запланировано финальное голосование. Об этом говорится на официальной странице Комитета.

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Среди кандидатов на получение премии, которая в этом году составляет 400 тыс. грн, среди ученых вдруг появились и чиновники Государственной пограничной службы — первый заместитель главы генерал-майор Владимир Никифоренко и его подчиненные полковник Анатолий Притула и полковник Юрий Курилюк.

Последний возглавляет управление административной юрисдикции ГПСУ и уже попадал в скандалы с получением статуса участника боевых действий и служебного жилья. Сообщалось, что Курилюк Юрий Богданович в течение периода с 2016 по 2024 год умышленно не вносил в декларацию информацию об имуществе своей жены Светланы Олейник. Это позволило претендовать на получение дополнительного жилья — от государства. Кроме того, всего за неделю пребывания «на войне» в командировке, полковник Курилюк оформил себе статус участника боевых действий. Это позволило без очереди в марте 2025 года получить квартиру в Киеве в доме на улице Академика Заболотного.

Интересно, что в предыдущие годы полковник Курилюк как «лицо без места жительства» декларировал элитный внедорожник и парковочное место, хотя по документам не имел даже арендованного жилья в течение 2016 — 2024 гг.

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Обычно Национальную премию имени Бориса Патона присуждают за разработку и внедрение новой техники, материалов и технологий, новых методов лечения и профилактики заболеваний. Как в этом году среди практических работ, представленных техническими, аграрными и медицинскими университетами, оказалась сугубо теоретическая разработка чиновников администрации пограничной службы с сомнительной репутацией, неизвестно.

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