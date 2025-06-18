Все ради 15 млн грн: в Киевской области офицеры сфальсифицировали самоубийство военного

Правоохранители расследуют очередную скандальную историю, связанную с ВСУ. Попали в скандал военные чиновники Киевской области, которые придумали обстоятельства смерти солдата, чтобы выдать ее за боевую. Об этом сообщили в ГБР.

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«Должностные лица, зная о факте самоубийства, составили и подписали сфальсифицированный акт, в котором указали, что военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания» , — говорится в сообщении.

Зная факт самоубийства, военные составили и подписали сфальсифицированный акт, в котором указали, что военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания.

На основании этих данных семье погибшего было начислено и выплачено 15 миллионов гривен единовременной денежной помощи. Такие средства государство назначает семьям погибших в бою военных.

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Бывшему первому заместителю командира воинской части из Киевской области и одному из членов комиссии по проведению служебного расследования сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание, в том числе и в виде лишения свободы.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают, были ли вовлечены в преступление другие должностные лица.

Ранее мы писали о скандале в Винницком ТЦК, где военнослужащий избил мобилизованного.

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