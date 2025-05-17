Военный избил мобилизованного в Винницком ТЦК: что известно о конфликте

В Виннице произошел скандал, связанный с ТЦК — мужчину избили на пункте предварительного сбора мобилизованных.

В Винницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) объяснили ситуацию.

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Военнослужащие пишут, что гражданина, подозреваемого в нарушении правил военного учета, доставили в пункт предварительного сбора с целью дальнейшего отправления в учебный центр.

На этом пункте произошло избиение сотрудником ТЦК. Инцидент был снят на видео и опубликован в соцсетях.

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В ТЦК сообщили, что уже началось расследование превышения служебных полномочий с использованием физической силы.

Также сотрудники ТЦК отметили, что помогают полицейским расследовать это дело. Кроме того, все необходимые кадровые решения в Центре примут согласно закону.

Пострадавшего проверили врачи и не обнаружили у него травмы или повреждения.

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По предварительной информации, военнослужащий, фигурирующий в инциденте, ранее принимал участие в боевых действиях, где получил ранения и контузии.

«Руководство Винницкого областного ТЦК и СП осуждает любые проявления насилия и превышения служебных полномочий. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны действовать исключительно в рамках закона и с соблюдением прав граждан» , — говорится в сообщении.

Раньше мы писали о скандале в ТЦК Закарпатья. Там дочь заявила, что ее отец скончался после того, как был задержан и избит в ТЦК.

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