В Одессе чиновники разворовали деньги на похороны воинов ВСУ: исчезло более 2 млн грн

В Одессе, где ранее СБУ разоблачила предательницу, готовившую удар россиян по базе морпехов, представители спецслужбы вместе с полицейскими раскрыли схему хищения бдюжетных средств, выделенных на захоронение павших украинских воинов.

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Как сообщают в Службе безопасности Украины, чиновники Одесского городского совета и местные предприниматели присвоили почти половину средств. Деньги выделялись на то, чтобы для родственников украинских воинов захоронение погибших было бесплатным.

В Одессе делки присвоили более 2 млн грн, выделенных на установку памятников погибшим военным. Фото СБУ

Схема была достаточно простой — договоры на погребение заключались по завышенным ценам, а разница присваивалась участниками схемы.

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Так, делки присвоили более 2,1 млн грн из 4,8 млн грн, которые Одесский городской совет выделил на установку 88 памятников.

В преступной схеме были задействованы чиновники Одесского горсовета и предприниматели. Фото СБУ

В настоящее время участникам схемы сообщено о подозораении по ч⁠ч. 4, 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в условиях военного или чрезвычайного положения в особо крупных размерах или организованной группой).

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Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, что недавно СБУ задержала очередного предателя — житель Киева корректировал комбинированные удары россиян по столице.

Фото СБУ

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