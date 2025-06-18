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В Одессе чиновники разворовали деньги на похороны воинов ВСУ: исчезло более 2 млн грн
В Одессе, где ранее СБУ разоблачила предательницу, готовившую удар россиян по базе морпехов, представители спецслужбы вместе с полицейскими раскрыли схему хищения бдюжетных средств, выделенных на захоронение павших украинских воинов.
Как сообщают в Службе безопасности Украины, чиновники Одесского городского совета и местные предприниматели присвоили почти половину средств. Деньги выделялись на то, чтобы для родственников украинских воинов захоронение погибших было бесплатным.
Схема была достаточно простой — договоры на погребение заключались по завышенным ценам, а разница присваивалась участниками схемы.
Так, делки присвоили более 2,1 млн грн из 4,8 млн грн, которые Одесский городской совет выделил на установку 88 памятников.
В настоящее время участникам схемы сообщено о подозораении по чч. 4, 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в условиях военного или чрезвычайного положения в особо крупных размерах или организованной группой).
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Напомним, что недавно СБУ задержала очередного предателя — житель Киева корректировал комбинированные удары россиян по столице.
Фото СБУ144
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