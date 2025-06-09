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Задержан корректировщик российских ударов по Киеву
В Киеве СБУ задержала очередного российского агента, корректировавшего комбинированные удары врага по столице.
По данным спецслужбы, корректировщик действовал по заказу фсб. Главной задачей предателя было найти и передать врагу координаты ПВО и мобильных огневых групп, обороняющих Киев.
Имея такую информацию, оккупанты хотели сначала уничтожить украинскую противовоздушную оборону, а затем беспрепятственно обстреливать гражданскую инфраструктуру города.
Вражеским агентом оказался 41-летний кладовщик местного предприятия, которого оккупанты завербовали через запрещенную соцсеть «ВКонтакте».
Предатель согласился собирать и передавать врагу информацию о размещении воинских частей в Киевской области.
В частности, он передал координаты одной из воинских части Национальной гвардии Украины и местонахождение военнослужащих местной мобильной огневой группы, отметили в областной прокуратуре.
Предателя задержали правоохранители, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
На месте происшествия у задержанного изъят мобильный телефон с поличным.
По данным Телеграмм-канала «Оперативный ВСУ», задержан Александр Полищук из Харьковской области. Он идейный поклонник россии.
До полномасштабного вторжения рф переехал в Бучу. Там во время оккупации получал «гуманитарку» от оккупантов и всячески им помогал. После деоккупации залег на дно, а затем продолжил сотрудничество с врагом.
Во время воздушной тревоги выходил на местность, чтобы отследить локацию мобильных огневых групп и систем ПВО, защищающих небо Киевщины.
Напомним, на днях СБУ задержала двух агентов врага, наводивших удары россиян по Днепру.377
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