Ущерб свыше 3 миллиардов гривен: Нацполиция задержала хакера-иностранца, которого разыскивал Интерпол

Украинские киберполицейские и следователи Нацполиции вместе с правоохранителями США, стран ЕС, а также представителей Европола обезвредили международную хакерскую группу, члены которой осуществляли масштабные кибератаки на компании во Франции, Норвегии, Германии, Нидерландах, Канаде и США.

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«Злоумышленники использовали разработанное ими вредоносное программное обеспечение, в том числе вирусы-шифровальщики, для кибератак на ведущие мировые промышленные предприятия. В результате данные на компьютерах жертв зашифровывались и делались непригодными для использования. За дешифровку информации фигуранты требовали миллионные выплаты в криптовалюте на подконтрольные кошельки дропов. Установленная следствием сумма ущерба, нанесенного преступной деятельностью, превышает 3 миллиарда гривен в эквиваленте», — говорится в сообщении Нацполиции.

Отмечается, что благодаря анализу полученной в результате следственных действий информации удалось дополнительно установить 33-летнего члена группировки, занимавшегося поиском уязвимостей в корпоративных сетях предприятий-жертв.

«Полученные хакером данные его сообщники использовали для планирования и осуществления кибератак», — рассказали в Нацполиции.

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В общей сложности правоохранители провели более 80 санкционированных обысков на территории Украины и изъяли криптоактивы на сумму более 24 миллионов гривен, 9 элитных автомобилей и 24 земельных участка общей площадью почти 12 га. С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба на указанное имущество судом наложен арест.

Украинские правоохранители по поручению Офиса Генерального прокурора задержали разыскиваемого гражданина иностранного государства, проживавшего в Киеве.

Решением Соломенского районного суда г. Киев к нему применен экстрадиционный арест.

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После завершения экстрадиционной проверки и вступления в силу решения о выдаче 18 июня 2025 года мужчина передан американской стороне.

Ранее сообщалось о том, что российские хакеры пытались получить доступ к почтовым ящикам украинских военных.

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