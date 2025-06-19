Снова неудача: очередная ракета Маска взорвалась в прямом эфире (видео)

Американскому миллиардеру Илону Маску вновь не повезло с испытанием ракеты Starship — нынешнее, как и одно из предыдущих в марте этого года, закончилось мощным взрывом. Правда, в этот раз ракета не взлетала — испытания были статичными.

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Огромный огненный вал, вызваный взрывом Starship 36 на испытательном полигоне Starbase, можно было увидеть во время прямой трансляции NASA.

В SpaceX по этому поводу заявили, что «Starship, готовящийся к десятому летному испытанию, столкнулся с серьезной аномалией на испытательном стенде на Starbase». Утверждается, что «зона безопасности вокруг площадки поддерживалась в течение всей операции, и весь персонал находился в безопасности».

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В то же время людей из близлежащих населенных пунктов призвали не приближаться к зоне проведения летных испытаний, пока «продолжаются операции по обеспечению безопасности».

Напомним, что недавно владелец компании, миллиардер Илон Маск, в течение нескольких месяцев сотрудничавший с администрацией Трампа, разругался с 47-м президентом США, заявил, что уходит с поста главы Департамента эффективности правительства (ДОГИ) и вновь сосредоточит свое внимание на бизнисе. Впрочем, после публикации нескольких сенсационных постов в соцсетях, в частности, о том, что Трамп имеет отношение к «спискам Эпштейна», обвинаенного в педофилии, ему пришлось оправдываться за свои слова.

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