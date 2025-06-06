От любви до ненависти: Маск обвинил Трампа в связях с педофилом Эпштейном, а тот пригрозил ему санкциями

Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском набирает обороты. На странице в соцсети Х Маск недавно сообщил, что его решение прекратить работу в Департаменте эффективности правительства (DOGE), занимавшемся сокращением государственных расходов, связано с истечением запланированного срока пребывания в должности.

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В соцсетях они с Трампом обменялись острыми обвинениями, что повлияло на финансовые рынки, а также привело к наибольшим потерям Маском своего состояния, сообщает Boomberg.

Все началось с критики Маска в адрес нового налогового законопроекта Трампа, который он назвал «отвратительной гадостью». В ответ президент США заявил, что Маск «исчерпал себя» и пригрозил прекратить государственные субсидии для его компаний. Миллиардер прокомментировал это так: «Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы палату представителей, а республиканцы были бы 51−49 в Сенате. Какая неблагодарность.»

«Неблагодарный» президент США отреагировал сообщением о Маске: «Он просто сошел с ума! Я попросил его уйти из правительства, и он не может с этим смириться.»

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Маск не остался в стороне и сделал сенсационное заявление в соцсети Х: «Время сбросить действительно большую бомбу. Дональд Трамп есть в файлах Эпштейна. Это настоящая причина, почему их не обнародовали. Хорошего дня, DJT!»

Это заявление вызвало шквал реакций в соцсетях. Известно, что Эпштейна обвиняли в педофилии. Он был осужден за создание глобальной сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, услугами которой воспользовались многие известные фигуры. Эпштейн загадочно скончался в тюрьме.

Некоторые поддержали Маска, другие же обвинили его в попытке дискредитации президента без доказательств.

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Илон не останавливался и предупредил: «В свете заявления президента об аннулировании моих государственных контрактов, SpaceX немедленно начнет заключение по эксплуатации своего космического корабля Dragon.»

Во время публичной ссоры президента США с одним из основных доноров его предвыборной кампании акции Tesla стремительно начали падать — за один день они потеряли 15% стоимости.

По данным издания Politico, Белый дом пытается помирить Маска и Трампа.

Напомним, что миллиардер Илон Маск потратил не менее 288 миллионов долларов на выборы президента Дональда Трампа и других кандидатов-республиканцев.

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Срок его статуса специального государственного служащего истек в конце мая. В начале своей работы Маск, в частности, требовал от федеральных работников еженедельных отчетов, а тем, кто отказывался это делать, угрожали увольнением. Впрочем, эта инициатива столкнулась в свое время с серьезным сопротивлением.

Фото из открытых источников

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