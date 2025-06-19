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Favbet Foundation и благотворительный фонд открыли две новые локации проекта «Re:start» для реабилитации раненых
Во Львове и Винницкой области открылись новые реабилитационные пространства в рамках программы «Re:start», которую реализует один из благотворительных фондов совместно с Favbet Foundation. Проект, сочетающий современные технологии и методики психологической и физической реабилитации, внедряется в ряде медицинских учреждений Украины с весны 2024 года.
Первым новым объектом стал Центр комплексной реабилитации «Галичина» во Львове — ведущая государственная клиника, где проходят восстановление военные и гражданские пациенты с ампутациями и другими тяжелыми травмами. Наличие игровой зоны в центре, где ежедневно находятся до 330 пациентов, имеет особую терапевтическую ценность.
Как показал опыт предыдущих локаций в Киеве и Днепре, игровые сессии — в среднем до трех часов в день — способствуют снижению болевых ощущений, улучшают настроение, поддерживают когнитивные функции и создают пространство для социализации.
«Для людей, переживших тяжелые травмы, потерю конечностей или длительное пребывание в больнице — это испытание не только физическое, но и эмоциональное. Пространство, где игра становится частью восстановления, помогает вернуть контроль над телом, вниманием, настроением и, в конечном итоге, над жизнью», — отмечают в Favbet Foundation.
Вторая новая локация открылась в Винницкой области. В соответствии со стратегическим планом партнерства, ее деятельность интегрирована в общую сеть программы «Re:start».
Программа «Re:start», инициированная благотворительным фондом при партнерстве с Favbet Foundation, предусматривает создание игровых пространств в медицинских учреждениях Украины. Эти зоны оснащаются современным оборудованием — от VR-гарнитур до PlayStation, которое используется как инструмент для физической, когнитивной и эмоциональной реабилитации.
Участники программы отмечают не только снижение болевого синдрома после сеансов, но и улучшение психоэмоционального состояния, снижение тревожности и апатии. Кроме того, такие пространства способствуют неформальному общению пациентов, что особенно важно в условиях длительного лечения.
Еще одним компонентом проекта стали «рюкзаки восстановления» — специально укомплектованные наборы с реабилитационным инвентарем, позволяющие продолжать занятия дома. В них входят коврики для йоги, эспандеры, массажеры, гигиенические средства и прочее необходимое оборудование.
Партнеры проекта работают над дальнейшим масштабированием инициативы. В ближайших планах — открытие игровых пространств в других городах, а также пилотное сотрудничество с ведущей норвежской клиникой Sunnaas Rehabilitation Hospital, известной своими разработками в области медицинских игр.
«Такое восстановление — это научно обоснованный подход, который уже несколько лет успешно применяется в клиниках Европы и Северной Америки. Благодаря проекту „Re:start“ мы делаем эти технологии доступными в украинских больницах уже сегодня», — рассказал Андрей Матюха, президент Favbet Foundation.7
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