Андрей Матюха и его инициативы через Favbet Foundation

Андрей Матюха является президентом благотворительного фонда Favbet Foundation, который реализует проекты, направленные на развитие детского спорта и поддержку образовательных инициатив в Украине. Фонд активно работает над тем, чтобы создать условия для физического развития молодежи и обеспечить доступ к обучению всем желающим.

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Секции для детей от Favbet Foundation



Одна из таких — благотворительная инициатива «Клуб Супергероев» — реализуется в рамках благотворительной программы Favbet Kids, которую реализует Favbet Foundation. В рамках проекта «Клуб Супергероев» для детей ВПЛ и детей военнослужащих. Важно то, что эти занятия позволяют детям не только улучшить свои физические навыки, но и развивать важные жизненные качества, такие как выносливость, командный дух и способность работать над собой.

Особое внимание фонд уделяет детям военнослужащих, отдавая им приоритет для участия в этих секциях. Это решение стало важным шагом в поддержке семей, оказавшихся в сложных условиях из-за военных действий в Украине. Благодаря таким инициативам, дети военнослужащих получают возможность заниматься спортом и развивать свои способности, что, в свою очередь, способствует их адаптации и эмоциональному восстановлению в условиях войны.

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Проект обучения первой помощи

Не менее важен проект Favbet Foundation по обучению первой медицинской помощи для тренеров и спортсменов. В 2025 году фонд начал серию тренингов в сотрудничестве с организацией FAST, ориентируя тренеров и спортсменов на получение базовых навыков, которые помогут при травмах или экстренных ситуациях во время тренировок или соревнований. Тренинги охватывают такие навыки как сердечно-легочная реанимация, остановка кровотечений, а также помощь при инсульте и инфаркте.

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Эти тренинги уже охватили 212 участников, среди которых были представители разных видов спорта, таких как дзюдо, тяжелая атлетика и спортивная гимнастика. Учитывая большие масштабы инициативы, фонд планирует до конца года провести еще несколько тренингов, которые привлекут более 1600 человек в разных регионах Украины.

Обучение медицинским навыкам не только повышает безопасность в спортивной среде, но позволяет спортсменам и тренерам быть готовыми к любой критической ситуации, что является важной составляющей в предупреждении травм и обеспечении здоровья спортсменов.

Как присоединиться к инициативам Favbet Foundation?

Если вы хотите присоединиться к инициативам Favbet Foundation, можно подписаться на официальную страницу фонда в Facebook. Это позволит вам быть в курсе всех новостей и событий, касающихся благотворительной деятельности, а также узнавать возможности участия в спортивных секциях или тренингах с первой помощи. Вы также сможете следить за другими инициативами фонда, направленными на развитие спорта среди молодежи.

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Программа «Клуб Супергероев» доступна для всех детей, желающих заниматься спортом бесплатно, и предоставляет равные возможности для каждого. Для получения более подробной информации можно ознакомиться с новостями на официальной странице Favbet Foundation.

Перспективы инициативы

Учитывая, что многие дети в Украине сталкиваются с тяжелыми условиями жизни из-за войны, инициативы Favbet Foundation имеют большое значение. Доступ к бесплатным спортивным секциям дает детям возможность не только физически развиваться, но и создает положительную среду для социализации, что особенно важно в условиях стресса и психоэмоциональной нагрузки, вызванной войной.

Также Favbet Foundation продолжит развивать проекты для повышения спортивной культуры среди молодежи, инвестируя в создание новых секций и расширение доступа к занятиям спортом. Все это позволяет вносить положительный вклад в будущее страны, воспитывая здоровое и ответственное поколение, которое сможет в будущем стать основой для восстановления Украины.

«Мы инвестируем в здоровое будущее наших детей через спорт и образование «, — подчеркивает Андрей Матюха, отмечая важность этих инициатив для стабильности и развития украинского общества.

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