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Выбирал для аферы только военных: одесская полиция поймала хитрого мошенника
Мошенники, стремясь завладеть чужими личными данными и деньгами, придумывают разнообразные схемы и звонят по телефону гражданам, представляясь то медиками, которые сообщают о необходимости перерегистрироваться в Helsi, то банковскими работниками, которые должны «обезопасить» деньги клиента.
«Банковское» прикрытие выбрал для себя и 19-летний аферист, который обманул четверых военных и присвоил около 100 тысяч их денег. В ГУ НПУ в Одесской области подчеркнули, что мошенник своими жертвами выбирал именно военных, надеясь на присвоение значительных сумм.
«Злоумышленник звонил по телефону гражданам, номера которых находил в одной из социальных сетей, представлялся работником службы безопасности банка и сообщал о том, что кто-то якобы несанкционированно вмешивается в их банковские счета и пытается снять с них деньги», — отметили в полиции и добавили, что узнав от собеседников полные реквизиты банковских карт, пароли, коды для смены паролей
В полиции уточнили, что 19-летний житель Березовского района ранее был приговорен к четырем годам за аналогичные преступления, но находился на двухлетнем испытательном сроке. Теперь ему грозит немалый срок заключения.
Юноше инкриминируют мошенничество, совершенное повторно, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, а также несанкционированное вмешательство в работу информационной (автоматизированной) системы, совершенное во время военного положения, что привело к утечке информации, в частности повторно. Максимальное наказание за эти преступления — лишение свободы сроком до 15-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Суд отправил подозреваемого под стражу с возможностью выйти под залог почти в миллион гривен.
Напомним, что ранее о мошенниках предупреждала «Укрпочта». Аферисты от имени компании отправляют людям с непонятных телефонов уведомления о поступлении посылки с просьбой «перейти по ссылке» и «обновить адрес».
Фото Pixabay51
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