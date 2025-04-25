Мошенники атакуют владельцев карт «ПриватБанка»: как не попасть в ловушку

Мошенники, чтобы завладеть деньгами граждан или получить доступ к их персональным данным, используют разные «чувствительные темы» для людей, в том числе и тему войны.

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В частности, владельцам карт «ПриватБанка» аферисты сообщают, что с карты клиента «в течение последних 20 минут совершено несколько небольших транзакций на территорию страны-агрессора».

Даже называется номер банка — 044 364 53 20, с которого якобы звонят сотрудники «службы безопасности «ПриватБанка». Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Аферисты предлагают людям, чтобы те «отменили перевод», а также требуют сделать страхование от мошенников.

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От людей хотят, чтобы они немедленно выполнили их требования, в частности, записали голосовое сообщение и «верифицировали» данные банковской карты. Для большей достоверности называют свой «персональный номер», который якобы можно найти на сайте «Привата».

Так мошенники пытаются получить данные клиентов, чтобы потом завладеть их средствами.

Как известно, работники банка никогда не спрашивают номер, PIN-код и CVV-код карты, напоминают в Центре.

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«Ни в коем случае не разглашайте личную информацию и не совершайте финансовые операции во время звонков или сообщений от неизвестных лиц. Позвоните в контакт-центр банка и сообщите о злоумышленниках. Если же вы стали жертвой мошенников, обратитесь в киберполицию или другие компетентные органы» , — призывают в Центре противодействия дезинформации.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали еще об одной мошеннической схеме, в которой аферисты изображают врачей и медсестер и похищают персональные данные людей.

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