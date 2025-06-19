Пропавшую в Одессе семилетнюю девочку нашли убитой (фото, видео)

В Одессе, недавно пострадавшей от атаки россиян, пропавшую семилетнюю девочку нашли мертвой. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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«Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы. По данным следствия, мужчина проживает рядом с семьей девочки. Ребенок знал соседа, поэтому пошел с ним к нему домой, где он лишил его жизни. Предварительно, причиной смерти девочки является удушение. Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина в коробке вывез тело убитой за несколько кварталов, где бросил в подвальном помещении», — говорится в сообщении.

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Полицейские изъяли ряд доказательств, которые будут направлены на экспертные исследования.

«Также криминалисты мобильной ДНК-лаборатории следственного управления ГУНП в Одесской области во время первоочередных следственных действий собрали для исследований биологические следы и биологические образцы убитого и фигуранта. Злоумышленник был в розыске по ТЦК и СП. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», — говорится в сообщении.

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Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка и избрании меры пресечения.

В полиции сообщили, что семилетняя Соломийка исчезла вчера вечером со двора. Об этом мать сообщила в полицию ночью.

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Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году на крыше дома в центре Киева нашли мертвую девушку.

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