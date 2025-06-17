Одесса, Запорожье и Днепропетровщина серьезно пострадали вследствие ночной атаки россиян (фото, видео)

Россияне продолжают атаковать Украину. В ночь на 17 июня от атаки врага больше всего пострадала столица. Также враг с рассветом массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

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«Несмотря на активную работу наших бойцов ПВО, в городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и т. д. Есть пострадавшие. Информация об их количестве уточняется», — говорится в сообщении.

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По словам Кипера, по состоянию на 6:30 в медицинские учреждения госпитализированы 13 человек. Под завалами могут находиться люди. Идет ликвидация последствий российской атаки.

Как позже сообщили одесские местные паблики, под завалами обнаружили тело погибшей 60-летней женщины. Продолжаются поиски еще одной женщины.

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В Запорожье из-за вражеской атаки повреждена многоэтажка и общежитие. Там взрывной волной выбиты окна более чем в 50 помещениях. Изуродованы и почти 30 гаражей в гаражном кооперативе. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров.

Также от обстрелов пострадала и Днепропетровщина. Об этом сообщил руководитель областного ОВА Сергей Лысак.

«До полуночи и уже к утру агрессор терроризировал Никопольщину. Попал по Марганецкой, Мировской громадам и райцентру. Применял БпЛА и ударил с РСЗО „Град“. Повреждены 9 частных домов, 3 хозяйственные постройки, скутер, разбиты авто. Уничтожен гараж, еще 2 — повреждены. Зацепило газопроводы и линии электропередач. Возник пожар. КАБами вечером российская армия атаковала Новопавловскую громаду Синельниковского района. Какой ущерб нанес агрессор еще выясняется. Повсюду — без погибших и пострадавших. По враждебным целям отработали наши защитники неба. Уничтожили 6 беспилотников», — говорится в сообщении.

Также враг ударил баллистической ракетой по Конотопу Сумской области. Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин.

«Пока известно о повреждении в жилом секторе в радиусе 500 метров от эпицентра удара. Не критично. После отбоя сразу начнет работу штаб по ликвидации последствий!» — написал он.

Начальник Черниговской городской военной администрации Черниговского района Черниговской области Дмитрий Брижинский сообщил, что в окрестностях города был зафиксирован взрыв крылатой ракеты.

От обстрелов пострадала также Киевская область. Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

«Целенаправленный террор россиян против мирного гражданского населения. Киевщина была массированно атакована БпЛА и ракетами разных типов. Воздушная тревога продолжалась всю ночь. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. россияне ранили 55-летнюю женщину в Вышгородском районе. У нее резаная рана плеча. Вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте. Поврежден частный дом. В нем выбиты окна. Также частный дом, два автомобиля и хозяйственные постройки повреждены в Фастовском районе. В Броварском районе ликвидирован пожар хозяйственного здания на территории предприятия. Поврежден частный дом. В Обуховском районе повреждены два частных дома и хозяйственные постройки», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», днем ранее в Киеве «Шахед» упал среди частного сектора на Русановских садах.

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