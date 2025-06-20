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Спорт

Боксер потерял память после убийственного нокаута от чемпиона мира (видео)

12:01 20 июня 2025
Дзин Сасаки

Японский боксер-нокаутер Дзин Сасаки (19 побед, 17 из них — нокаутом, 2 поражения, 1 ничья) частично потерял память после того, как проиграл убийственным нокаутом чемпиону мира американцу Брайану Норману (28 побед, 22 из них — нокаутом) бой за пояс WBO в полусреднем весе, сообщает daily.co.jp. Ранее непобедимый боксер нокаутировал соперника на 25-й секунде боя.

По словам руководителя спортзала японца Исио Накаи который сопровождал Сасаки в больнице, тот не помнит ничего, что происходило за полтора месяца до боя, и даже не помнит, что соглашался на этот титульный поединок, не говоря уже о событиях на ринге.

«Сасаки после боя был доставлен в больницу, где ему сделали КТ. Кровотечений и других травм не обнаружено. Однако из-за сильного удара по затылку он потерял память. Физических травм не обнаружено, но для перестраховки завтра он пройдет обследование в больнице», — сказал Исио Накая.

Добавим, что уже в первом раунде боя в Токио 23-летний Сасаки дважды оказался в нокдауне, а в 5-й трехминутке 24-летний Норман нокаутировал соперника. Японец не смог самостоятельно подняться — его унесли с ринга на носилках. Пятая в истории попытка боксера из Страны восходящего солнца стать чемпионом мира в полусреднем весе закончилась неудачей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что боксер-чемпион умер после боя: момент трагедии попал на видео.

Фото из соцсетей

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