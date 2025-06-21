Без Нели Штепы: в Полтаве в пятый раз подряд не смог начаться суд над экс-мэром Славянска, потому что она не выходит на связь

Очередное судебное заседание по уголовному производству 62-летнего экс-мера Славянска Донецкой области Нели Штепы, которая год назад сменила фамилию на Супрун, состоялась 20 июня в Киевском районном суде Полтавы. В определенное время на видеосвязь с коллегией судей вышли два из трех ее защитников и прокурор. Сама Неля ожидаемо не появилась ни в зале суда, ни в «эфире». Это давняя и беспроигрышная стратегия подозреваемой в сотрудничестве с врагом — игнорировать судебные заседания.

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Напомним, бывшего городского голову Славянска Нелю Штепу правоохранители задержали 11 июля 2014 года. 8 октября того же года ей было объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей) и ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок от 10 лет до пожизненного заключения. Но до сих пор — вот уже почти 11 лет — суды не могут предъявить ей обвинение по существу.

Очередное заседание суда длилось всего шесть минут, поскольку в случае отсутствия обвиняемого действующий уголовно-процессуальный закон не разрешает проводить подготовительные судебные заседания.

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Заседание суда длилось всего шесть минут

Во время предварительного судебного заседания, состоявшегося 9 мая, прокурор ходатайствовал суд о направлении запроса в медицинское учреждение, где проходит лечение Неля Супрун (Штепа), с целью выяснения ее диагноза. Участники судебного процесса получили ответ, что она действительно давно и тяжело болеет. Проходит сложный курс терапии, что вызывает осложнения и ухудшение состояния здоровья. Нуждается в непрерывном наблюдении за течением болезни и проведении хирургических вмешательств по результатам терапии.

Диагноз больной в присутствии журналистов не был обнародован.

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Оба защитника подсудимой — Александр Шадрин и Дмитрий Марченко — ссылаясь на ст. 335 Уголовного процессуального кодекса, традиционно настаивали на приостановлении судебного рассмотрения дела.

Но председательствующий в судебном процессе Александр Калько поддержал прокурора Александра Чекина, который внес ходатайство затребовать заключение врачебной консультативной комиссии относительно подлинности заболевания обвиняемой и степени его тяжести. А также получить от них информацию о дальнейших прогнозах лечения Супрун (Штепы) и ее возможности участвовать в судебном заседании. Следующая дата слушания назначена на 19 августа.

— В следующий раз я приду сюда не один! - эмоционально заявил после оглашения этого решения, обращаясь к коллегии судей, присутствующий в зале вольный слушатель Виктор Бор, ветеран российско-украинской войны. — И вы не выйдете отсюда, пока не примете справедливое решение. Мы вас спросим, почему подозреваемой в сотрудничестве с террористами не могут вынести приговор уже одиннадцать лет? В какой стране мы живем? У Киевского райсуда Полтавы было время с 2023 года получить заключение ВВК о состоянии заболевания Штепы. Это уже пятое безрезультатное заседание. Вы просто затягиваете судебную процедуру и будете затягивать бесконечно, понимая, что совершенное ею преступление не имеет срока давности. Она лечится с 2021 или с 2022 года. И вы до сих пор об этом не знаете?

Ветеран российско-украинской войны Виктор Бор возмущен бездействием суда

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В разговоре с корреспондентом «ФАКТОВ» Виктор Бор был еще более категоричным:

— Жаль, что эта дрянь до сих пор не сдохла! Насколько мне известно, в медицинских документах ей пишут диагноз онкология. Ну, я не уверен, правда ли это. Это может быть просто инсинуация. Вообще ж никто не знает, где она сейчас. Может, куда-то за границу смоталась? А эти нанятые ею адвокаты каждый раз рассказывают какие-то байки…

Отметим, что в марте 2022 года на основании распоряжения Верховного Суда об изменении территориальной подсудности судебных дел в условиях военного положения все дела Орджоникидзевского райсуда Харькова, где до того рассматривалось уголовное производство в отношении Нели Штепы, были переданы в Киевский райсуд Полтавы. Полтавские судьи до сих пор не видели подозреваемую лично…

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Фото автора и открытых источников

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