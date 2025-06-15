«Возвращаться в Украину не собираюсь — я там враг и предатель»: что известно о дезертире Анатолии Тараненко, которого вернули из плена

25 мая во время второго этапа обмена военнопленных в формате «1000 на 1000» в Украину вернулся бывший военный ВСУ, добровольно сдавшийся в плен, 51-летний Анатолий Тараненко родом из села Высокая Вакуловка бывшего Козельщинского района Полтавской области.

Перешел на сторону врага и пошел по рукам пропагандистов

Сведения о факте дезертирства Анатолия Тараненко были внесены в Единый реестр досудебных расследований на следующий день после того, как он перешел на сторону врага. Судить его должны были в Волновахе Донецкой области по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 408 УК Украины (дезертирство) и ч. 3 ст. 410 УК (присвоение военного имущества). Однако в результате полномасштабного вторжения материалы дела были утрачены. Вновь процесс был возобновлен в декабре 2024 года Чечелевским районным судом Днепра. 4 июня, через несколько дней после обмена Тараненко, назначили состав суда для слушания дела по существу. Но поскольку подозреваемый проходит реабилитацию в одном из военных госпиталей и не мог присутствовать на заседании, райсуд не смог отправлять его под стражу.

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После реабилитации Анатолия Тараненко ждет суд

Анатолию Тараненко светит до 12 лет тюрьмы.

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Переход на сторону врага солдата Тараненко обернулся судимостью и для командира механизированного батальона 1-й Северской танковой бригады (в/ч А1815) майора Сергея Х., признанного виновным в совершении административного правонарушения, а именно, халатному отношении к воинской служюе.

Согласно Единому государственному реестру судебных дел, 28 января 2021 года примерно в 21:00, солдат-контрактник Тараненко, находясь в наряде по охране командно-наблюдательного пункта взвода воинской части добровольно и по собственной инициативе, без оружия, покинул пост и направился к позициям военных формирований так называемой ДНР. Розыск солдата не дал результатов. Но только 29 января сведения по факту дезертирства были внесены в ЕРДР. За запоздалое уведомление высшего руководства о дезертирстве майор Х. поплатился штрафом в размере 2465 грн.

Тараненко служил в танковой бригаде всего несколько месяцев, был механиком-водителем боевой машины пехоты. По словам на тот момент командира отделения 1-й танковой бригады Дмитрия Терещенко, Тараненко «имел проблемы с алкоголем, был безответственен и набрался долгов».

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Терещенко отрицает распространенную информацию о том, что перед тем, как перейти на сторону противника, Тараненко сжег боевую машину пехоты.

«Он ее не сжег, но несколько раз повредил, — уточняет Дмитрий. — Впервые перед выездом в зону боевых действий в декабре 2020 года, а второй раз — на позициях. Однажды он целенаправленно слил антифриз, а второй раз, кажется, уже с мотором что-то было, что она стала небоеспособной на время», — вспоминает военный.

В ту ночь солдат Тараненко должен был поменять ребят на позициях у Оленевки. Но, заступив в наряд, через некоторое время забрал приборы ночного и теплового видения и пошел полем в сторону противника. До позиций неприятеля было около 800 метров.

А дальше Тараненко пошел по рукам российских пропагандистов. Тогда подобных случаев практически не было, так что вражеские медиа активно подхватили эту историю. Анатолия фотографировали «Известия», у него брали интервью российские журналисты и блоггеры разного рода. В частности, ТАСС 1 февраля писало, что боевики «провели операцию», во время которой Тараненко и еще два украинских военнослужащих якобы перешли на сторону «асвабадителей». Анатолий заявил, что в ВСУ его избивали и отбирали еду, а Украину обвинял в обстрелах Донбасса.

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Вражеские медиа активно пиарили предателя Тараненко

Иногда он говорил, что «не помнит, как вылез» на оккупированную территорию из-за «состояния аффекта» после избиения побратимами.

В интервью бывшей украинской правозащитнице, а ныне пророссийской блоггерше Татьяне Монтян Тараненко рассказывал о том, что в ВСУ процветает алкоголизм и наркомания. И открытым текстом говорил, что изменил Украине, потому что она ему «почти ничего не дала по тому же [статусу] «УБД».

«Мне давно хотелось на Донбасс уехать. Найти работу, жилье и остаться здесь. Возвращаться в Украину я уже не собираюсь, потому что я там враг и предатель. Своих детей я защищаю с этой стороны. Пусть Украину я предал, но детей не предал и не предам никогда», — твердо говорил.

Хотел заработать денег, чтобы заплатить алименты

Анатолий Тараненко воевал с 2015 года. Ушел на фронт добровольцем. Не скрывал: хотел заработать денег, чтобы погасить задолженность по алиментам.

- Прикрывался тем, что переживает за детей, — иронически говорит его бывшая жена Лидия. — Хотя алиментов я от него так и не получила. Несколько раз пыталась взыскать деньги через суд, но безрезультатно.

Анатолий с Лидией прожили вместе десять лет. В браке родилось трое детей: дочь и два сына. Вот уже двенадцать лет, как они разведены.

- Инициатором разрыва отношений была я , — говорит женщина. — Потому что Анатолий не хотел ни на работу устраиваться, ни работать дома. Не было от него никакой поддержки. А мы держали большое хозяйство, мне одной тащить все было тяжело.

Более того, уже после развода Анатолий влез в кредиты, и женщине звонили из банка, напоминая о возврате долга. «ПриватБанк» через суд пытался взыскать с него почти 12 тысяч гривен…

В том, что бывший муж мог предать военную присягу, женщина не сомневается. Она не знает подробностей его поступка, но может предположить, что за какое-либо обещание со стороны врага Анатолий мог пойти на что угодно.

По словам Лидии, бывший муж, находясь на оккупированной территории, звонил ей и угрожал похищением детей. Она вынуждена была написать соответствующее заявление в полицию. А то, что Анатолий заявлял, будто дети находятся в какой-то опасности из-за его поступка, их преследует СБУ, это бред.

— После обмена он позвонил по телефону и сказал, чтобы я не верила тому, что писала российская пропаганда. Мол, все ложь, и он действовал по заготовленному сценарию, под дулом автомата , — сообщила Лидия.

Односельчане Анатолия Тараненко характеризуют его как «достаточно интересного человека». Имея в виду его нелюдимость и сложный характер.

В Буняковке он был прыймаком. И своим так и не стал.

— Некоторое время мужчина работал трактористом. Пошел воевать добровольцем, не скрывался, — говорит Буняковский староста Игорь Семиволос. — Я не раз сам задавал себе вопрос: перешел ли он сам на сторону противника, или его в плен взяли? Или по доброй воле наш земляк говорил с российскими пропагандистами, или, может, действительно, под дулом автомата? Почему его не отправили воевать против своих? Почему включили в списки обмена? Потому что не захотел сотрудничать с врагом? Вопросов много…

Староста говорит, что не спешил бы ставить на мужчине ярлык «изменник», потому что только ему известно, почему он так поступил. И приводит пример годичной давности. В Решетиловке также говорили о том, что один их земляк, попавший в плен, перешел на сторону врага. Но его обменяли, компетентные органы проверили и не нашли доказательств сотрудничества с россиянами. А мужчине и семье жить с запятнанной репутацией…

Староста Высокой Вакуловки Светлана Лавренко, давая характеристику Тараненко, отмечает, что он давно не поддерживает отношения с сестрами. Сам их заблокировал в телефоне. Почему ей неизвестно. А еще добавляет, что сыновья одной из его сестер служат в ВСУ.

«Мне дадут гражданство и я пойду резать бандер»

Впрочем, есть предварительные показания обмененных военнопленных, подтверждающих, что Анатолий Тараненко служил оккупационному режиму.

После появления информации об обмене Тараненко военнослужащий из Львова Даниил Кравец написал в комментариях, что пересекался с ним на гауптвахте в Донецке. Даниил, попавший в российский плен в октябре 2022 года, рассказал «Общественному», что на гауптвахте Тараненко находился с конца января 21 года, то есть, с момента перехода на сторону противника, до декабря 22-го. Он свободно перемещался по гауптвахте, однако тамошние работники ему не доверяли настолько, чтобы поставить его смотрителем или что-либо еще.

— Его статус был довольно неопределенным, — говорит сержант Кравец. — С одной стороны, он был в дружеских отношениях с начальником гауптвахты. «Полтава», так называли Тараненко, с первого дня нашей встречи жил отдельно от других пленных украинских военных. По его словам, он спал в кабинете того же начальника.

Вспоминает также, что Тараненко хвастался личными встречами с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Рассказывал, будто она приобрела ему зимнюю куртку и лично привозила другие вещи.

Тараненко после добровольной сдачи вроде бы обещали выдать паспорт «ДНР», а затем — российский. Но дальше обещаний дело не пошло.

По словам Кравца, Тараненко стучал по всем направлениям начальнику гауптвахты. Потому рядом с ним все фильтровали разговоры.

— Помню наш разговор во время чистки картофеля. Тогда он сказал что-то вроде: «Мне дадут гражданство, и я пойду резать бандер, дойдем до Львова и я тебя найду» , — рассказывает Даниил Кравец.

19 декабря 2022 года Даниила перевели в Калининскую исправительную колонию в Горловке. А в начале 23-го в нее же перевели и Анатолия.

— Перевели как обычного пленника, — говорит Кравец. — И «приемка» у него была (это когда пленного заставляют полностью раздеться, становиться к стене в «позе ласточки», после чего его беспричинно бьют резиновыми дубинками. — Авт .), и вещи его забрали. По словам очевидцев, он появился с мешком еды и двумя батонами колбасы. После дисциплинарного изолятора его перевели в мой барак.

В Горловке Тараненко «уже не был так смел», обычно сидел и слушал. Иногда начинал ссориться с другими пленными, те ему тоже отвечали. Однажды «Полтава» пожаловался смотрителю на сокамерников. Шестерых из них вывели и избили, а его перевели в другой барак.

Обстоятельства пребывания Тараненко среди пленных украинцев остаются непонятными.

россия передала тех, кого готова была передать

Первыми публично обратили внимание на возвращение Анатолия Тараненко из плена командир «Азова» Денис («Редис») Прокопенко и защитник Мариуполя Виктор («Лелека») Лахно, который провел в неволе 13 месяцев. «Лелека», в частности, говорит, что некоторые из освобожденных военнопленных, которые содержались в одном бараке с Тараненко, рассказывали, что он открыто заявлял о том, что «будет воевать против украинцев и резать их». Он даже просил нож, чтобы резать тех, с кем раньше служил.

«Лелека» надеется, что показания бывших военнопленных позволят дополнить открытое по Тараненко уголовное производство по статье «Государственная измена». И что появятся новые свидетельства военных преступлений, новые обстоятельства теракта в Оленовке. Ведь в январе 2021-го линия фронта проходила возле этого поселка в Донецкой области, на территории которого находилась исправительная колония, где российские войска содержали украинских военнопленных, против которых 29 июля 2022 совершили теракт.

Обмен Тараненко стал неожиданностью даже для предателя и коллаборанта Олега Царева.

«О нем много писали у нас. Его позиционировали как перебежчика, который „хочет воевать с нацистами“. А теперь его отдали в Киев. Сейчас все в сети, как в российской, так и украинской, обсуждают обмен этого пленника. С точки зрения здравого смысла невозможно объяснить, зачем нужно было так долго пиарить этого пленника, чтобы потом его обменять», — написал Царев в своем телеграмм-канале.

«Украина не могла повлиять на формирование списков из-за очень короткого срока подготовки — самый масштабный обмен был организован менее чем через неделю. Россия передала тех, кого готова была передать, Украина тоже. Далее — работа правоохранительных органов и в случае подтверждения той или иной информации соответствующее реагирование правоохранительных органов, согласно действующему законодательству «, — так заместитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов в комментарии «Общественному» объяснил появление Тараненко в списках на обмен.

Ясно одно: россияне просто использовали предателя и выбросили, потому что он перестал быть для них интересным как источник информации. Предатели, как известно, никому не нужны.

Это не первый подобный скандал с обмененными пленными. Так, освобожденный в июле прошлого года военнослужащий ВСУ, уроженец Херсона Максим Бобилев подозревается в жестоком обращении и пытках других украинцев в плену. Он также содержался в Калининской исправительной колонии в оккупированной Горловке. Тогда звучали разные версии. В том числе, что россия намеренно обменяла предателя, чтобы спровоцировать ИПСО и показать, что в Украине судят воина, освобожденного в рамках обмена.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю освобожденного из российского плена защитника Мариуполя, которого не встречали в Украине родственники.

Фото из открытых источников

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