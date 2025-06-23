Украинские дроны подожгли топливные резервуары под Ростовом (фото)

Россию снова атаковали дроны. На территории комбината Росрезерва «Атлас» в Ростовской области горят топливные резервуары в результате попадания дрона. Об этом сообщает «Мілітарний» со ссылкой на данные спутникового сервиса NASA FIRMS.

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Сильное возгорание отмечено в 3:41 утра на всей территории комбината, где размещено 32 цистерны с нефтепродуктами.

Напомним, что комбинат «Атлас» не в первый раз становится целью для украинских дронов. В частности, в ночь на 29 ноября 2024 года на предприятии произошел масштабный пожар после атаки ударных беспилотников.

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Также комбинат уже получал удар в августе 2024 года — тогда также повредило топливные емкости, что повлекло за собой сильное возгорание.

О нефтебазе «Атлас» в Ростовской области известно, что комбинат «Атлас» управления федерального агентства по государственным резервам в южном федеральном округе специализируется на поставках нефтепродуктов для вооруженных сил страны-агрессора.

Как отмечается в российских СМИ, в августе 2020 года на базе комбината состоялись совместные учения минобороны россии и росрезерва в рамках учений Кавказ-2020.

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Иллюстративное фото

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