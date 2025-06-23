Швейцарскому специалисту Фабио Челестини, ставшему новым главным тренером футбольного клуба цска (москва), грозит тюремный срок на родине, утверждает издание Blick. Ранее украинец Стаховский назвал тренера сборной Италии Спаллетти шлюхой за ностальгию по «российскому» прошлому.

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Загвоздка в том, что титульным спонсором ЦСКА является банк ВЭБ, который находится под санкциями Евросоюза. Швейцарское законодательство запрещает получать вознаграждение от находящегося под санкциями экономического субъекта. Таким образом, 49-летний экс-игрок швейцарской сборной (35 матчей, 2 гола) не может легально перечислять свою зарплату на счет в Швейцарии и как-либо пользоваться этими деньгами в родной стране.

Отмечается, что в случае возвращения Челестини в Швейцарию с зарплатой от ЦСКА специалисту будет грозить до пяти лет тюрьмы (или до шести лет тюрьмы в Испании, где проживает тренер). Только оставаясь в россии и не используя денежные средства в Европе, специалист, ставший в прошлом сезоне с «Баелем» чемпионом Швейцарии и обладателем Кубка страны, избежит преследования.

Кстати, в 2019 году Фабио Челестини противостоял у руля «Лугано» киевскому «Динамо» в Лиге Европы, дважды сыграв с украинским клубом вничью (1:1 и 0:0).

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер известный украинский футбольный тренер, лишенный всех наград за сотрудничество с оккупантами.

Фото фк цска



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