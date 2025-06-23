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Владелец крымских зоопарков Зубков тяжело пострадал в результате нападения львов (видео)
В оккупированном Крыму владелец крымского парка львов «Тайган» Олег Зубков оказался в тяжелом состоянии после нападения льва. Российский блогер и зоозащитник Сергей Марченко сообщил, что во время вечернего кормления, когда Зубков на электромобиле с мясом заехал на территорию львов, один из хищников схватил его за шею.
По словам блогера, скорую не вызывали, опасаясь, что он умрет до ее приезда, и сотрудники доставили его в больницу самостоятельно, сообщает «Крым.Реалии».
Минздрав оккупированного Крыма подтвердил информацию о нападении, уточнив, что Зубкова готовят к транспортировке из Белогорска в симферопольскую больницу имени Н.А. Семашко. Его состояние оценивается как тяжелое.
Олег Зубков, владелец зоопарков «Сказка» (Ялта) и «Тайган» (Белогорск), с 2014 года активно сотрудничает с российскими властями после оккупации Крыма, поддерживая, в том числе, войну против Украины. В конце 2024 года он привез крупную партию животных для своих зоопарков с оккупированных территорий материковой Украины.
В октябре 2024 года в «Тайгане» после нападения львов погибла сотрудница парка Леокадия Перевалова. Тогда Зубков заявил: «львы — высшие хищники, и они не прощают ошибок».
Как писали «ФАКТЫ», в июле 2018 года лев из парка Зубкова укусил туристку. За экскурсию женщина заплатила 6 тысяч рублей как за эксклюзивную услугу. На территории парка она подошла ко льву и положила ему руку на гриву. Пока ее фотографировали, лев укусил туристку. В момент нападения хищников, Зубков был рядом, но не смог сразу утихомирить своих животных.526
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