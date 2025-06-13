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Беспилотники массированно атаковали Крым: взрывы гремели в Симферополе, Севастополе, Евпатории, Алуште, Феодосии (видео)
В оккупированном россией Крыму, где недавно СБУ организовала взрывы у опор моста через Керченский пролив, в ночь на 13 июня звучали взрывы.
Российское минобороны заявило об обезвреживании 125 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 70-ти — над территорией АРК.
В свою очередь тг-канал «Крымский ветер» пишет, что ночью взрывы были слышны в районе Симферополя и окрестностей.
Также сообщается о взрывах, которые слышали жители Евпатории, Алушты, Севастополя, Бахчисарайского района и Феодосии, Сак, Новофедоровки и Качи.
По неподтвержденным данным, целями для ударных дронов были, в частности, аэродромы «Саки», «Гвардейское» и «Кировское».
Сообщалось о пролете ударных БпЛА и в районе Перевального. Кстати, месяц назад в районе этого населенного пункта украианские дроны нанесли удар по складам с БК. В этом районе дислоцируется 126-я отдельная бригада береговой обороны чф рф и 8-й артиллерийский полк.
Фото тг-канала «Крымский ветер»291
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