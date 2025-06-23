400 тысяч долларов за «голову» Гордона: СБУ предотвратила еще одно покушение на известного журналиста

Украинского журналиста Дмитрия Гордона, мощно обратившегося к россиянам в начале «большой» войны, хотели убить по заданию фсб рф.

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Контрразведка СБУ предотвратила повторное покушение на журналиста и задержала 4 агентурно-боевые группы фсб и их резидента.

По данным спецслужбы, за убийство украинского журналиста россия назначила вознаграждение в 400 тысяч долларов.

«Подготовкой покушения занимался гражданин россии с Северного Кавказа, которого фсб отправила в Украину еще до полномасштабного вторжения под видом политического изгнанника из россии» , — сообщили в спецслужбе.

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Организатор в Украине нашел «единомышленников», приобрел за средства фсб несколько авто, замаскировал их под сервис такси и оборудовал скрытыми видеорегистраторами. С этих машин агенты шпионили за Гордоном.

«СБУ сработала на опережение и задержала резидента и всех участников агентурно-боевых групп на этапе подготовки к покушению. Задержанным светит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества» , — добавили в спецслужбе.

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Напомним, сегодня глава СБУ Василий Малюк рассказал, как россияне планировали убить президента Украины Владимира Зеленского.

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