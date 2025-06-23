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Происшествия

Российские агенты пытались взорвать украинского военного в Харькове (фото)

17:55 23 июня 2025
Оккупанты дистанционно завербовали двух местных безработных, фото СБУ

В Харькове СБУ и Нацполиция задержали российских агентов, пытавшихся подорвать военного.

По данным спецслужбы, 14 июня российские правоохранители пытались подорвать украинского военного с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ).

Взрыв произошел у подъезда 5-этажного дома, куда враг заманил мужчину под видом встречи с якобы знакомой девушкой. В результате срабатывания СВУ пострадавший получил множественные осколочные ранения, но его состояние стабилизировано.

Для подготовки теракта оккупанты дистанционно завербовали двух местных безработных, один из которых — рецидивист, уже имеющий судимость за кражу.

Оба попали в поле зрения агрессора, когда искали «легкие» деньги на Телеграмм-каналах.

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Агенты изготовили взрывчатку, которую «усилили» гайками и снарядили по телефону для дистанционного подрыва.

Взрывчатку фигуранты спрятали на месте спланированного теракта и напротив замаскировали под мусорным баком телефонную камеру с удаленным доступом для оккупантов.

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Россияне активировали взрывчатку, когда военный прибыл «на локацию».

Правоохранители установили личности террористов и задержали их по месту жительства, когда они пытались уничтожить все доказательства преступления.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Напомним, в СБУ рассказали, как предотвратили повторное покушение на украинского журналиста Дмитрия Гордона.

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