«Астрологический сезон Рака»: какие знаки зодиака ожидает целый месяц везения

Во вторник, 24 июня, энергия Вселенной настраивает представителей зодиакального круга на производительность и решение даже сложных задач.



В то же время следует напомнить, что 20 июня начался «астрологический сезон Рака» — время глубоких трансформаций, обостренной интуиции и возможности обрести эмоциональное равновесие, напоминает издание Popsugar.



Несмотря на то, что этот сезон ознаменуется напряженным аспектом между Юпитером и Сатурном, успех не отвернется от нас, особенно щедро звезды одарят четыре знака зодиака — именно для них июнь и июль станут временем личного прорыва, гармонизации внутреннего мира и притока положительных изменений.

ВІДЕО ДНЯ

Рак (22 июня — 22 июля)

Раков поддержка Юпитера вдохновит на смелые шаги в личной и профессиональной сфере. Они смогут реализовать давно задуманные планы прежде всего в сфере общения и сотрудничества. Их ждет успех в финансах и переговорах. Полнолуние 10 июля укрепит партнерские отношения и принесет чувство стабильности.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Результаты деятельности Весов будут заслуженно признаны и принесут плоды, особенно в сфере карьеры и самореализации. Доверие и дипломатия помогут избежать конфликтов с коллегами и друзьями. У них возникнет желание учиться и переосмыслить свои настоящие приоритеты.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам следует сосредоточиться на деловых и личных отношениях. Перед ними стоит вопрос ценностей и финансов, напоминая нестандартные, но эффективные решения. Полнолуние 10 июля пройдет в знаке Козерога. Это удачное время для переоценки целей и выработки новых стратегий.

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Овен (21 марта — 19 апреля)

Овнам следующее новолуние позволит отпустить то, что угнетало, и начать новый этап. Они испытают особую тягу к уединению и духовному очищению. Полнолуние 10 июля заставит задуматься о целях и настоящих желаниях — важно не упустить шанс увидеть свои стремления в новом свете. Венера и Уран в Близнецах принесут новые знакомства и нестандартные идеи, которые могут изменить ваши планы.

Напомним, астрологи составили финансовый гороскоп на период с 23 по 29 июня. О том, кому повезет, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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