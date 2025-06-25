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Страшная месть: киевлянка заказала криминальным авторитетам убийство полицейского (фото, видео)
В Винницкой области, где ранее произошло большое ДТП с маршруткой, полиция предотвратила резонансное преступление: жительница Киева заказала убийство правоохранителя при посредничестве осужденных уголовных авторитетов, отбывающих наказание в Ладыжинской колонии. Благодаря оперативной работе полиции преступление удалось предупредить, а всем трем фигурантам сообщено о подозрении. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Информацию о подготовке убийства действующего полицейского получили оперативники управления стратегических расследований в Винницкой области и следователи областной полиции при документировании канала поставки наркотиков в исправительную колонию.
«Организатором преступления оказалась жительница Киева, которая на почве неприязненных отношений решила отомстить полицейскому. Поэтому женщина обратилась через осужденного знакомого к субъектам повышенного преступного влияния, которые вместе отбывали наказание в Ладыжинской исправительной колонии. Преступники 49 и 36 лет согласились выполнить „заказ“. Свои услуги оценили в 5000 долларов», — говорится в сообщении полиции.
Осужденные обнаружили исполнителя преступления, передали ему данные о полицейском и поручили собрать информацию о его передвижении. В качестве залога женщина перечислила 1200 евро.
20 июня правоохранители провели обыски по местам жительства и содержания фигурантов, изъяв мобильные телефоны, банковские карты, флэш-накопители информации, компьютерную технику и черновые записи с данными полицейского, которого фигуранты хотели убить.
В этот же день заказчице и двоим осужденным сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14, п. п. 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Приготовление к умышленному убийству, совершенному по заказу и по предварительному сговору группой лиц). Следствие продолжается.
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