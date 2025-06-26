Может занять до 400 лет: Шмыгаль о масштабах разминирования в Украине

Судя по суммам, которые бюджет выделяет на разминирование украинских земель, а это 2 млрд грн в год, и потенциально «загрязненную» минами площадь, очистка может занять сотни лет. К таким выводам подталкивают заявления премьер-министра Украины.

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Так, глава правительства Денис Шмыгаль отметил на совещании в Офисе противоминной деятельности ГСЧС, что Украина имеет значительный прогресс по очищению украинских земель от взрывоопасных предметов. Так, площадь потенциально заминированных земель по сравнению с концом 2022 года уменьшилась более чем на 20% и сегодня составляет около 137 тыс. км2.

По словам главы правительства, работы по очистке осуществляют ГСЧС, Национальная полиция, Минобороны и неправительственные операторы противоминной деятельности. Ресурс 112 сертифицированных операторов, среди которых восемь — иностранные, работающие в Украине, насчитывает более 9 тысяч специалистов, 278 единиц специальной техники, а также более 13 тысяч металлоискателей.

Премьер-министр отметил, что Украина уже сформировала большую противоминную международную коалицию из более чем полусотни государств и привлекла 1,2 млрд долларов помощи для очистки территорий.

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Как считали ранее «ФАКТЫ», при средней стоимости на гостендерах разминирования 1 га земли в 62 тысячи гривен, очистка 1 квадратного километра будет стоить 6,2 млн грн. Разминирование же 137 тысяч квадратных километров обойдется примерно в 850 млн грн или 425 лет при выделении на эти работы до 2 млрд грн в год.

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