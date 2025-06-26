Первый танец на свадьбах: Дантес поразил своей мечтой

Популярный певец Владимир Дантес, который спел вместе с Вакарчуком, выпустил лирическую песню и клип на нее. По словам артиста, «Ти не забудь» — о любви во время войны, которая держит, несмотря на трудности. Дантес признался, что написал трек всего за сорок минут.

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«Любовь во время войны — не только о чувствах, но и о силе, которая держит вместе через расстояние, трудности и испытания, — представил новую песню Владимир. — „Ти не забудь“ — песня о любви, для которой нет преград. Она — воплощение того, что большинство из нас чувствуют сейчас. Я хочу, чтобы этот трек стал тем, что люди будут бросать друг другу со словами: „Любимый/любимая, смотри, это о нас“. Потому что он о том, как мы любим даже через расстояние, через трудности. Хочу, чтобы эта песня стала первым танцем на свадьбах, напоминая, что ни война, ни время, ни любые препятствия не способны остановить настоящую любовь».

Клип на песню сняла режиссер Даша Ши, которая уже работала с певцом над композицией «Одинокая». По задумке Даши действие происходит в вагоне метро, где встречаются двое влюбленных.

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«Вовины песни обладают какой-то бешеной аурой и энергетикой — отправляют меня в студенческие годы, когда по венам текла концентрированная влюбленность, — отреагировали в сети под клипом. — Обожаю. Голос, взгляд — каждая песня, видео как глоток молодости».

«Очень нравится, что последние несколько песен имеют какой-то свой особый стиль, который объединяет каждую из них и клипы тоже», — поделились впечатлением.

«Как вы круто, по-другому, фирменно открылись, когда запели на украинском, — написали в сети. — Вам благодарна за вашу позицию и за то, что транслируете ее. Страшно такое писать, но война внесла свои плюсы… к сожалению, большой кровью. Главное сейчас — это все удержать и не дать дальше пролезть языку сюда снова!»

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