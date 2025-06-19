- 00:36 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 19.06 22:28 Секреты ароматов, которые стимулируют тратить деньги: обратите внимание на нюансы
- 19.06 22:01 Творожный пирог с черешней: легкая выпечка готовится за пол часа
- 19.06 21:31 Кэти Перри вызвала беспокойство поклонников отсутствием обручального кольца
- 19.06 21:02 Лучшая специя для мозга: какая трава может существенно улучшить память
- 19.06 20:59 Пропавшую в Одессе семилетнюю девочку нашли убитой
- 19.06 20:38 Цены на нефть и волна мигрантов: Пелюховский о кризисе в случае войны на Ближнем Востоке
- 19.06 20:35 Около месяца в госпитале боролись за его жизнь: в Винницкой области похоронили 22-летнего разведчика, тяжело раненого на Курщине
- 19.06 20:08 Кукурузный мусс с двумя видами сыра — можно тем, кто на диете
- 19.06 19:59 «Тихий план «Б» от власти? Что пишут СМИ о кандидате в руководители БЭБ Цивинском
- 19.06 19:43 В рф нашли применение новому оружию из КНДР: эксперт рассказал, почему оно может стать очень опасным
- 19.06 19:16 Рвет на куски: популярная певица поразила изменением
Его любимая песня: Святослав Вакарчук поздравил сына с днем рождения
Известный музыкант, лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук объединился с популярной группой Badstreet Boys в обновленной версии своего легендарного хита. Песню «911» они перепели ради благотворительного сбора на «Дронопад». Группа Badstreet Boys, в составе которой артисты Владимир Дантес, Василий Байдак, Антон Тимошенко, Олег Свищ и Слава Кедр, известна кавер-версиями популярных песен, которые они поют для благотворительных целей. Именно юмористический бойз-бэнд стал автором идеи для клипа обновленного хита в стиле 90-х.
«Мы объединили две мощные стихии — Badstreet Boys и „Океан Эльзы“, — написали музыканты на своих страницах в социальной сети. — Римейк легендарной песни „911“ звучит как код помощи».
Известно, что благотворительная цель приурочена к большому музыкальному фестивалю, который состоится этим летом в Киеве. В комментариях к видео песни Святослав Вакарчук добавил, что ее выход совпал с днем рождения сына музыканта — Ивана.
«У моего Ивана сегодня День Рождения, — написал Вакарчук. — Уже четыре. А 911 его любимая песня. Так что релиз своевременный» .
«Пусть растет здоровым и счастливым, — поздравили в комментариях. — Очень шикарное воплощение любимой песни, еще и с такой талантливой командой».
«Пусть растет здоровым и счастливым мальчиком под мирным украинским небом!» — пожелали Ивану.
«Ну это просто огонь, обожаю вас!!!» — отреагировала на хит певица Кола.
«Лучший „Океан Эльзы“, который я видела со времен посадки в холодильник», — добавили в комментариях, вспоминая известный клип группы.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в клипе популярного музыканта снялись украинские звезды.216
Читайте нас в Facebook
Скорпионам — «Солнце» и радость, Девам — «Тройка Жезлов» и планы на будущее: Таро-прогноз на 20 июня