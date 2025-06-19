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Шоу-бизнес

Его любимая песня: Святослав Вакарчук поздравил сына с днем рождения

15:54 19 июня 2025
Святослав Вакарчук

Известный музыкант, лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук объединился с популярной группой Badstreet Boys в обновленной версии своего легендарного хита. Песню «911» они перепели ради благотворительного сбора на «Дронопад». Группа Badstreet Boys, в составе которой артисты Владимир Дантес, Василий Байдак, Антон Тимошенко, Олег Свищ и Слава Кедр, известна кавер-версиями популярных песен, которые они поют для благотворительных целей. Именно юмористический бойз-бэнд стал автором идеи для клипа обновленного хита в стиле 90-х.

«Мы объединили две мощные стихии — Badstreet Boys и „Океан Эльзы“, — написали музыканты на своих страницах в социальной сети. — Римейк легендарной песни „911“ звучит как код помощи».

Песню "911" перепели ради благотворительного сбора на "Дронопад"

Известно, что благотворительная цель приурочена к большому музыкальному фестивалю, который состоится этим летом в Киеве. В комментариях к видео песни Святослав Вакарчук добавил, что ее выход совпал с днем рождения сына музыканта — Ивана.

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«У моего Ивана сегодня День Рождения, — написал Вакарчук. — Уже четыре. А 911 его любимая песня. Так что релиз своевременный» .

«Пусть растет здоровым и счастливым, — поздравили в комментариях. — Очень шикарное воплощение любимой песни, еще и с такой талантливой командой».

«Пусть растет здоровым и счастливым мальчиком под мирным украинским небом!» — пожелали Ивану.

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«Ну это просто огонь, обожаю вас!!!» — отреагировала на хит певица Кола.

«Лучший „Океан Эльзы“, который я видела со времен посадки в холодильник», — добавили в комментариях, вспоминая известный клип группы.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в клипе популярного музыканта снялись украинские звезды.

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